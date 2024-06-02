英國工黨領袖矢言減少淨移民　擬禁違法公司僱外籍工人

英國反對黨工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）說，他計劃禁止違反就業法的僱主從國外僱傭工人，以試圖減少英國淨移民人數。



英國天空新聞（Sky News）報道，施紀賢6月1日批評首相辛偉誠（Rishi Sunak）的保守黨一再違背減少淨移民人數的承諾，並宣布工黨計劃通過培訓更多的英國工人來減少對移民的依賴。

圖為2024年5月29日，英國伍斯特郡（Worcester），施紀賢（Keir Starmer）在工黨大選競選活動中與支持者自拍。（Reuters）

辛偉誠前不久宣布提前於7月舉行大選，而保守黨的民調支持率長期落後於工黨。

據統計，2023年抵達英國的淨移民人數為68.5萬人，低於2022年創紀錄的76.4萬人。

這個數字仍然是2019年大選時的三倍。保守黨當年在競選宣言中，曾承諾要降低淨移民人數。

施紀賢還表明，他希望他所領導的任何一屆政府，都能禁止企業利用移民制度非法壓低工作條件的做法。他也希望促使白廳（英國中央政府）各部門合作，以便在移民問題上採取培訓英國工人和改善就業的計劃。

2024年5月23日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）到訪Ilkeston的物流中心向工人發表講話，為將於7月4日舉行的大選爭取支持。（Reuters）

屆時，衛生和建築等一直依賴移民來填補技能缺口的行業部門，將需要制定勞動力計劃。施紀賢也承諾改革移民積分制度。

工黨認為，這麼做的目的是加強英國技能培訓，而不是將目光投向海外。

工黨承諾，將禁止違反就業法的僱主和中介機構僱傭海外工人，並杜絕僱主在工作中「剝削」外籍工人，壓低工資。

一些保守黨人士則說，工黨正在重塑保守黨政府已經頒布的政策。保守黨此前承諾提高簽證所需的薪資門檻，並取消來自海外的廉價短缺勞動力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

