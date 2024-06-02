以色列2極右部長反對新停火方案　威脅推翻內塔尼亞胡政府

以色列兩名極右翼部長說，如果總理內塔尼亞胡接受新的停火提議，他們將退出他的政府。



法媒報道，以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）星期六（6月1日）表明，如果美國總統拜登日前公布的新的停火方案得以實施，他們將推出內塔尼亞胡的政府。

本格維爾說，如果這份提議獲得通過，他的政黨將解散政府。他還抨擊該提議是「恐怖主義的勝利和以色列國的安全隱患」。「同意這樣的提議不是徹底的勝利，而是徹底的失敗。」

斯莫特里奇在社媒平台X上發文說，他不會加入同意這份新提議的政府。「我們要求繼續戰爭，直到摧毀哈馬斯、所有人質返回。」

他還表明，他反對流離失所的加沙巴勒斯坦人回到加沙北部，並反對「大規模釋放恐怖分子」。

如果沒有本格維爾和斯莫特里奇的政黨，內塔尼亞胡的執政聯盟可能會失去議會多數席位。

內塔尼亞胡辦公室在星期五（5月31日）的聲明中堅稱，擬議路線圖中從一個階段到下一個階段的過渡是「有條件的」，目的是讓以色列能夠實現所有作戰目標。內塔尼亞胡也在星期六重申，以軍將繼續戰鬥，直到消滅哈馬斯統治加沙和構成軍事威脅的能力。

以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）2023年8月17日在特拉維夫（Tel Aviv）出席一個位處都會區的新輕軌路線的落成典禮。（REUTERS/Amir Cohen/File Photo）

本文獲《聯合早報》授權轉載

