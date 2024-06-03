南非大選結果揭曉　執政黨非國大未獲逾半數議席

南非獨立選舉委員會6月2日正式公布2024年大選點票結果，執政黨非洲人國民大會（非國大）在國民議會（議會下院）選舉中獲得400個議席中的159席，位列第一。



點票結果顯示，非國大獲得國民議會159個議席，位列第一；排名第二的是最大反對黨民主聯盟，獲得87席；新成立的「民族之矛黨」以58席位列第三；經濟自由鬥士黨排名第四，獲得39個議席。其餘席位由其他14個政黨獲得。

非國大在本次大選中獲得的議席數量較2019年大選時的230席大幅下滑，首次未能獲得議會半數以上席位；最大反對黨民主聯盟的議席數小幅增加；2023年成立的「民族之矛黨」異軍突起，獲得58個席位。鑑於非國大未能獲得過半數議席，該黨需要尋求與其他政黨聯合，以確保繼續執政。

非國大主席、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在點票結果公布後發表講話說，本次大選是一次自由、公正、和平的選舉，選舉結果反映了人民的意願。他呼籲各政黨尊重選舉結果，求同存異，加強合作，建設一個包容、團結和繁榮的國家。

2024年5月29日，南非現任總統拉馬福薩在約翰內斯堡索韋托的一處投票站內投票。南非29日舉行結束種族隔離制度後的第七次大選，選舉新一屆國民議會（議會下院）和省級議會。（新華社）

南非本次大選投票於5月29日舉行，是結束種族隔離制度後的第七次大選，選舉新一屆國民議會和省級議會。共有70個政黨和11名獨立候選人參加全國和省級議會選舉。

南非議會實行兩院制，由國民議會和全國省級事務委員會（議會上院）組成，任期均為5年。國民議會共設400個議席，其中200名議員通過全國大選產生，另外200名議員由省級選舉產生。

根據南非憲法，新一屆國民議會產生後，國民議會議員將舉行會議，選舉產生南非新一屆總統。