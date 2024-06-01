氣候變遷下更苦命：南非將迎熱浪、缺水和性別暴力？

南非正感受到全球暖化的影響，高溫頻繁且更強烈。人為造成的氣候變遷使 2015 年至 2017 年發生嚴重乾旱的可能性增加了3到6倍。但氣候變遷也讓 2022 年 4 月南非部分地區遭遇暴雨的可能性增加了一倍，造成 400 人死亡及數千人被迫逃離家園。



作者：南非開普敦大學氣候科學家與研究員Peter Johnston



根據氣候模式研究和極端氣候事件影響研究，南非很快就會出現更多熱浪、乾旱和強降雨。這些災難將產生連鎖效應——它們將使消除貧窮、失業和糧食不安全等成為不可能。基礎設施將繼續崩潰，不平等將擴大；這反過來又會加劇基於性別的暴力。

我們是一群氣候科學家，其中大部分參加了政府間氣候變遷專門委員會2023年第六次氣候變遷評估報告。我們有關南非氣候變遷影響的新報告發現，隨着地球變暖，生活在南非的人將面臨收入減少、糧食和水安全問題以及生活成本上升的問題。

作為資源豐富的非洲國家，南非向來擁有深厚的農業和生物多樣性。(Getty)

南非是一個資源豐富的國家，擁有深厚的農業和生物多樣性遺產。我們的研究結果是基於對現有氣候變遷研究的綜合和回顧，氣候變遷和社會經濟風險有可能為這種狀況帶來巨大的變化。

南非如何應對這些變化將取決於全體人民，尤其是政策制定者和規劃者的反應。南非應對氣候變遷的影響需要採取適應性措施，例如改變我們的耕作方式、政府的協調，以及國際社會減少排放的承諾。

熱浪

在許多地方，所有月份中每日最高氣溫超過極端閾值（extreme threshold，即連續三天超過 35°C）的頻率都在增加。 農場工人將暴露在戶外工作更極端的溫度下，其他人將在生活和工作環境中遭受熱壓力（heat stress）。

在局部範圍內，南非大部分地區每年將有超過 50 天處於「不舒服，因為太熱和潮濕」類別，而在北開普省、西北省和林波波省（Limpopo）將有超過 100 天。 當天氣太熱而無法舒適地工作和生活時，生活就會變得更加困難。

南非大部分地區每年將有超過 50 天處於「不舒服，因為太熱和潮濕」類別， 當天氣太熱而無法舒適地工作和生活時，生活就會變得更加困難。(Getty)

極端天氣威脅吸引旅遊業的植物和動物，並直接破壞自然保護區、探險目的地和公園的基礎設施。預計到 2050 年，氣溫上升將使南非國家公園的遊客數量減少 4%，其中克留格爾國家公園（Kruger National Park）受到的影響最大。對空調的更高需求，可能會對南非不足的電力資源造成壓力。

農業危機

南非擁有 4 萬個商業農場和 200 萬至 300 萬個小農農場（smallholder farms）。小農農場通常位於土壤較不肥沃或基礎設施有限的地區，使這些農民更容易受到氣候變遷的影響。適合種植農作物的耕地僅佔南非國土面積的12%。

南非的農業主要靠雨水灌溉。隨着氣候進一步變暖，預計降雨和乾旱將更加嚴重，這將使水資源供應更加不確定，從而對主要種植區的糧食生產造成影響。 產量下降威脅糧食安全和出口收入。

極端高溫和更強烈的熱浪使耕地不再適合種植農作物，並對牲畜構成威脅。極端炎熱的天氣會導致動物痛苦和死亡，僱用農場工人取決於農作物和牲畜的繁盛。

南非的農民未來或會更容易受到氣候變遷的影響。(Getty)

南非的就業情勢本已嚴峻，失業率接近40%。農業部門（漁業、林業、狩獵以及農業）佔總就業人數的21%。因此，任何導致產量減少的極端事件（例如乾旱）預計都會減少農民和農業工人的就業保障和收入。

水源

氣候變遷加劇了南非基本公共服務和基礎設施現有的壓力。乾旱和洪水破壞了交通運輸、公共建築以及水和能源基礎設施，並對基本服務的提供構成了挑戰。例如，在 2015 年至 2017 年乾旱後的水危機期間，為開普敦週邊 370 萬人提供服務的水庫容量下降至 20%，導致政府實施用水限制。

南非的供水和衛生系統已經因缺乏維護和投資而受到阻礙，污水湧入海洋。溫度升高威脅着污水的自然降解。當海洋變暖時，更多未經處理的污水被排放到海洋中，這會對海洋生物產生負面影響，並增加有毒藻類大量繁殖的頻率。

氣候影響或會導致南非現有的不平等現象擴大？(Getty)

基於性別的暴力增加

不同性別的人對氣候影響的感受不同，導致南非現有的不平等現象擴大。這些性別不平等包括基於性別的暴力發生率高以及婦女陷入貧困的可能性更高。

婦女更有可能從事低技能和低薪工作，她們也承擔更多無償照護工作，照顧兒童、老年人、生病的親戚和社區成員。

世界其他地區的研究也將氣溫上升與性別暴力的增加聯繫起來。在南非，基於性別的暴力除了造成身體創傷外，還被認為是一種心理健康壓力源——南非的精神疾病水平已經是世界上最高的。

解決方案

該國的經濟未來在很大程度上取決於再生能源投資取代煤炭，並提供負擔得起且可靠的電力的速度。

減緩氣候變遷需要全球付出巨大努力，但進展有限。唯一的選擇是做好準備並適應預期的變化。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。