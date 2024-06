墨西哥有望迎首位女總統　選舉結果還可能衝擊美國大選選情？

墨西哥將於6月2日舉行大選,選出新任總統、國會全部 628 個席位的代表、9 名州長、1,000 多名地方議員和約 18,000 名市政職位。由於是次選舉中兩大政黨的候選人均是女性,故這個中美洲大國很大機會產生史上首位女總統,其中呼聲最高的是61歲的執政國家復興運動黨候選人欣鮑姆(Claudia Sheinbaum)。



這屆大選除了將歷史性選出女總統,選舉結果同時有可能影響鄰國美國的11月大選。



本屆是墨西哥歷史上首次有逾1億選民參與投票,全國將設置超過17萬個投票站,合資格選民可以網上投票、郵寄投票或是到領事館投票,初步結果會在選舉當天出現,但要到在6月5號到8號進行二次確認。

根據《半島電視台》報導,由於現任總統洛佩斯(Andres Manuel Lopez Obrador)的高人氣,目前前墨西哥市市長欣鮑姆的民調領先反對黨國會參議員加維斯(Xochitl Galvez)超過25%。唯一一位男性總統候選人、公民運動黨(Citizens' Movement)的邁內斯(Jorge Alvarez Maynez)則大幅落後,支持率僅有12%。

目前,這次選舉主要是由左派的執政黨國家復興運動黨(Morena)與生態綠黨(Green Ecologist Party of Mexico)、工黨(Labor Party)合作,對決右派的國家行動黨(National Action Party)、制度改革黨(Institutional Revolutionary Party)與民主革命黨(Party of the Democratic Revolution),雖然國家行動黨與制度改革黨是老牌政黨,惟洛佩斯過去人氣太高,讓他們這次難以抵抗。

新總統挑戰重重 犯罪暴力尤其猖獗

大有機會問鼎總統寶座的欣鮑姆,領先優勢很大程度上歸功於洛佩斯,其支持度現時超過六成。而根據墨西哥法律規定,總統只能任職一屆6年任期,使欣鮑姆得以繼承了洛佩斯的巨大影響力。欣鮑姆承諾會繼續延續洛佩斯的社福計畫,並增加對基礎建設的投資,如具爭議的瑪雅列車。

不過,外界相信欣鮑姆將試圖走出自己的路,能源工程師出身的她預計將會推動更多再生能源計劃,並會更聚焦於利用以科學為本的解決方式,她已經表明將使用數碼科技來解決國家稅務徵收比例過低的問題。

本屆大選是墨西哥歷史上首次有逾1億選民參與投票。(Reuters)

無論如何,墨西哥新任總統將面對一系列嚴峻的挑戰,包括貪污、移民問題,以及與鄰國美國的關係,還有自2006年以來導致超過45萬人死亡、數萬人失蹤的犯罪暴力。墨西哥官員將這些事件歸咎於販毒和犯罪集團。

而在選舉前夕,墨西哥大選已遭到國內持續不斷的暴力事件而蒙上陰霾。當地估計去年 9 月至今年 5 月期間,總共有34名潛在候選人被殺害。上月,兩名市長候選人於北部塔毛利帕斯州(Tamaulipas)被發現死亡。本月 17 日,在南部恰帕斯州(Chiapas)的一次政治集會上,槍手殺害了 6 人,其中包括一名市長候選人,治安難免令人堪憂。

華府智庫「美洲國家對話組織」(Inter-American Dialogue)研究員Michael Shifter表示:「組織犯罪的嚴重蔓延和毒販猖獗,是欣鮑姆當選後必須面對的最嚴峻問題。」他補充,不論最終誰人勝選,控制該國大片地區並向美國走私大量古柯鹼、芬太尼和其他毒品的販毒集團,都可能一切如常,不會因為墨西哥有一位女總統就改變態度。

墨西哥大選最近遭到國內持續不斷的暴力事件而蒙上陰霾。(Reuters)

還有貧窮問題、性別暴力、不平等……

此外,墨西哥其化的重大挑戰還有貧窮問題、性別暴力以及不平等。作為拉丁美洲第二大經濟體,該國許多人現時仍然依賴非正式工作勉強維持生計。去年的官方數據顯示,儘管近年有數百萬墨西哥人擺脫貧困,惟仍有逾三分之一的人口生活在貧窮線以下。

另一方面,雖然當地女性今天在政界和商界取得了越來越大的成功,但性別暴力依然是該國的主要問題之一,平均每天約有10名女性遭到謀殺。兩名女性候選人欣鮑姆與加維斯均已承諾,只要勝選將會解決嚴重的性別暴力與性別不平等問題。

當地專家認為,新任總統應該在結構問題上進行更多的改革。美國喬治梅森大學(George Mason University)政治科學教授Guadalupe Correa-Cabrera認為:「影響婦女的不平等,特別是社會最貧困群體的不平等,墨西哥一般女性的生活不會僅僅因為我們有一位代表精英和特權的女總統而在一夜之間有所改變」。

分析認為,墨西哥女性的生活不會因一位女總統的出現,而在一夜之間有所改變。(Reuters)

墨美關係密切 或關乎美國大選走向?

隨着這場較美國大選早了五個月的選舉臨近,墨西哥今次的選舉結果因此備受外界關注。作為美國的鄰國和主要貿易夥伴,墨西哥有着密切的歷史淵源,約有多達4,000 萬墨西哥裔人口居住在美國,故墨西哥的政治發展對美國產生了重大而直接的影響,反之亦然。

其中,墨西哥在近岸外包趨勢下,吸引了越來越多企業到當地設廠投資,包括不少中國企業,藉此讓中國製商品變成墨西哥製造,以避開美國的徵稅或制裁,成了打進美國市場的一道後門。美國企業也在該國設廠,這樣能減少對中國的依賴,在美中關係緊張,地緣政治等因素下,墨西哥顯然成了最大獲益者。

舉例,最受關注的項目有電動車大廠特斯拉斥資50億美元,在北部蒙特雷市建造全球最大的超級工廠,新萊昂州長Samuel Garcia表示:「第一部分至少50億美元,並將會創造7000個直接就業崗位。」這座超級工廠佔地超過1600公頃,預計最快明年就可投產,特斯拉的零件供應商,也隨之而來估計30家,將促進當地就業和繁榮。

近岸外包被視為是墨西哥經濟的強心針,截至去年6月,該國出口總額年增率高達5.8%達到529億美金。北京全球化智庫資深研究員莫天安指,墨西哥擁有的優勢,也不只是勞動力便宜,他說:「我們需要知道,墨西哥本身就是個非常重要的市場,人口1.3億,也可以做為整個拉美市場的基地。」

墨西哥大選的最終結果,或會影響到美國11月的大選?(Reuters)

鑑於墨美雙方的關係如此密切,美國也因此為對中國發動經濟戰,拜登政府已要求對所有墨西哥貿易和外國投資進行監督和否決權。早前,洛佩斯對中國進口產品徵收了數百項新關稅,並暫停了與中國汽車製造商的所有投資談判。外界相信新任總統很大程度仍會在這些方面配合美國的要求。

無論如何,作為美國鄰國的墨西哥,後天的選舉結果絕對不容忽視。當中,美墨邊境危機與移民議題有機會成為2024年美國大選焦點,而種種跡象顯示墨西哥為具有重要影響力的角色,墨西哥新任總統上場後如何就移民議題決策,甚至攸關美國大選結果。拜登政府雖然公開發言都說兩國合作非常順利,惟有美方資深官員私下透露,墨西哥方面對於自己的邊境管控卻做得不夠,一些人口走私集團甚至利用警察專用通行路線,協助無證客非法進入美國。