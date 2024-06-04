英國大選｜工黨公布政綱：欲削淨移民人數　 減依賴外國勞工

英國7月4日舉行大選，移民是一大熱門議題。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）6月2日日公布減少淨移民的新政綱。



首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布提前大選後，政府公布數據，稱2023年抵達英國的淨移民人數為68.5萬人，低於2022年創紀錄的76.4萬人。但這數字仍然是2019年大選時的3倍。

根據政府數據，截至2024年3月一年，政府發放超過30萬個工作簽證，是2019年發放數量的2倍多。

保守黨當年的競選時曾承諾，要減英國少淨移民人數。但施紀賢指保守黨一再違背承諾。

他稱，英國對衛生和建築等向來依賴移民來填補技能缺口的行業，將需制定勞動力計劃。他也承諾改革移民積分制。

英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）2024年5月27日在蘭辛（Lancing）舉行的工黨競選活動發表演說。（Reuters）

工黨稱此舉目的是加強該國技能培訓，而不是將目光投向海外。

工黨承諾，將禁止違反就業法的僱主和經紀公司僱用海外工人，禁止企業利用移民制度非法降低工作條件與壓低工資，杜絕僱主「剝削」外籍他們。工黨稱，這樣也將有助減少英國淨移民人數。

英國廣播公司（BBC）6月4日引述工黨影子內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱，該黨減淨移民計劃，會把移民制度與針對英國勞工的新的強制性培訓和勞動力計劃聯繫起來，並阻止不肖雇主從國外招聘員工。

英國收緊護理員赴英工作簽證措施後，醫療機構拚命物色人手填補空缺。圖為2024年5月10日英國威廉王子（他在康沃爾郡被稱為康沃爾公爵）訪問一間醫院，並與一名病人交談。（Reuters）

英國1月起實施收緊的移民措施，禁止留學生和護理員攜帶受扶養家庭成員來英，並提高技術勞工簽證的最低工資。

儘管英國2024年第一季留學生家屬簽證申請數量與2023年同期相比下降近80%，BBC在6月4日引述護理服務供應商警告稱，行業在拚命填補數萬個職位空缺。