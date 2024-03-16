BNO Visa｜英國再放寬推6修訂　容許成年受養人後來加入申請赴英

英國政府3月14日發布解釋備忘錄，講述對移民規則各種修訂，當中包括對BNO簽證（BNO Visa）的6項修訂，其中談到容許BNO簽證持有人的成年受養人在發生變化、無法獨立生活時，可後來加入申請赴英與持有人團聚。



英國2021年向BNO（即英國國民（海外）護照）香港人推出BNO簽證，容許他們申請赴英國居留。

在最新文件中，英國政府講述對BNO簽證的6個修訂，其中一個修訂是容許BNO簽證持有人的成年受養親屬（Adult Dependent Relatives）在身份發生變化、無法獨立生活情況下，可以在後來申請（apply later）赴英國與主申請人團聚，此意味成年受養人往後未必要與主申請人同步申請BNO簽證，可以在後來加入。

另一修訂是讓在英國申請庇護（asylum）而正在移民保釋（immigration bail）期間的人士，可以申請BNO簽證。

↓ 英國政府3月14日發布的文件，解釋對BNO簽證的6項修訂 ↓

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其餘4項修訂還包括：

· BNO簽證持有人一般不能申請公共援助，但在一些情況下可申請豁免，視乎英國政府是否批准。新修訂容許已成功取得豁免者，可獲進一步許可符合獲取公共援助資格，意味在續簽時不須重覆申請。

· 對於持有30個月BNO簽證、且申請延長簽證者，容許決策者（decision makers）把其BNO簽證延長最多28天。英方文件指，此將有助簽證持有人在無需進一步提出臨時許可申請情況下，完成資格所需的5年定居期。

· 確保同時擁有BNO身份（BNO Status）和英國公民（British citizenship）身份者，其合資格家庭成員可以申請BNO簽證。

· 取消對伴侶和成年受養親屬居留許可截止日期與主申請人相同的要求，讓他們可申請稍後加入赴英。文件稱，此將容許英方人員向持有人的家庭成員批出完整期限（full length）的許可。