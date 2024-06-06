歐洲議會選舉開鑼　涵蓋27國3.7億選民　聚焦右翼勢力將增強多少

歐洲議會6月6日至9日舉行選舉，27個歐盟成員國中約3.7億公民有資格投票，他們將選出720名議員。歐洲議會是歐盟唯一有權阻止立法的、進行直接選舉的機構，選舉結果將對成員國政策有重大影響。



在我們討論今屆歐洲議會選舉前先來了解一下、歐盟這個自聯合國以來最大規模的多邊跨國組織，其多個機構的角色究竟是什麼，以及它究竟是如何運作的？

簡單地說，歐洲聯盟（European Union）亦是由司法、行政、立法三個主要分支組成。

其中歐盟法院（European Court of Justice）相當於「最高法院」，由28位法官和11位佐審官（Advocates-General）組成，由各國政府共同推選而出，任期6年，可續任。歐盟法院負責審查歐盟法律是否合乎歐盟諸條約之精神，確保各會員國遵守歐盟諸條約，以及在各國法院請求下對歐盟法律進行釋法；其裁決亦具備約束性。

歐盟委員會（European Commission）則相當於歐盟的行政機構，由28個成員國各指派一名委員組成，負責執行歐盟的各項法律文件。相當於「歐盟總理」的歐盟委員會主席，則先由歐洲理事會（European Council）推舉，再經由歐洲議會表決通過，任期為5年。

至於歐盟的立法機關，則與多國一樣按「兩院制」設立。「上議院」歐洲理事會由各國元首組成，主要功能在於訂定歐洲統合方針與定調歐盟的共同外交與安全政策。為其準備相關工作，並與之共同編寫決策的，則是由各國部長級官員組成的歐盟理事會（Council of the European Union，亦稱歐盟部長理事會）。

圖為德國總理葫朔爾茨2023年5月9日在法國東部斯特拉斯堡（Strasbourg）向歐洲議會議員發表演說。

歐洲議會是什麼？

「下議院」歐洲議會（European Parliament）作為歐盟唯一一個直選的議會機構，負責監督歐盟各成員國的人權情況，決定歐盟諸如科研、能源、產業政策等的多項預算，並接受任何歐盟公民就歐盟問題所提起的申訴。根據《里斯本條約》第14條規定，歐洲議會總議席不超過750名，根據該國人口而分配席位，最低不少於6席，最高不超過96席。

相較於各國國會所設置的下議院，歐洲議會並沒有提交議案的權利。這也是近年來歐盟頻頻有人呼籲「應加大歐洲議會權力」的核心原因。

在現在的設計下，歐盟法案皆由行政機構歐盟委員會提交，再由歐洲議會的議員，以相關的歐洲議會下屬委員會的名義對該議案開展調研和投票，表明歐洲議會的立場。最終再由歐洲議會和歐洲理事會共同投票通過、否決、或修訂。

歐洲議會縱沒有提交草案的權利，卻依舊扮演着決定性作用，與其他部門相輔相成，並可以直接反應歐盟每一位公民的意見。

圖為2024年5月29日，芬蘭赫爾辛基（Helsinki），一位公民在歐洲大選提前投票的第一天進行投票。（Reuters）

選舉過程

歐洲選民將以類似全國大選類似的方式進行投票。議員一旦當選，他們大多數會根據其政治傾向和意識形態加入議會。

各國投票時間或有不同。荷蘭6月6日投票，愛爾蘭和捷克1天後投票。意大利、拉脫維亞、馬耳他及斯洛伐克6月8日投票，其他歐盟成員國6月9日投票。預計結果當天晚些時候出爐。

選民將選出720名議員，席位將根據每個成員國人口規模分配，其中德國最多（96席），其次是法國（81席）、意大利（76席）以及西班牙（61席）。

在這裏可簡單說一下歐洲議會的組成：歐洲議會史上最大的2個黨團是中右翼的歐洲人民黨（EPP）和中左翼的社會主義者和民主人士進步聯盟（S&D）。以歐洲復興黨（RE）和綠黨為代表的自由派也有能力左右塑造議會內多數派的過程，將發揮決定性的作用。

議會內的右翼民粹主義政黨，分別有歐洲保守派和改革主義者黨（ECR）和認同與民主黨（ID）。ECR是大西洋主義黨派，傾向與美國保持密切聯繫；ID則傾向於俄羅斯。

圖為2021年3月24日，歐洲議會於布魯塞爾即將召開會議。（Reuters）

預測結果

民調資訊彙集公司Europe Elects於5月底預測，中間偏右的歐洲人民黨黨團（EPP）將贏得180席；中間偏左的社會民主黨團（S&D）料有138席；自由及中間派的復興歐洲黨團（RE）86席。

Europe Elects預測歐洲保守派和改革主義者黨團（ECR）將獲75席；強硬右派認同與民主黨（ID）在排除德國極右派德國另類選擇黨（AfD）後，預測席次會從4月的84席減至68席；其他較小黨團則會瓜分餘下的173席。