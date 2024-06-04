法國現「政壇小鮮肉」現象　馬林勒龐接班人或領極右崛起歐洲選舉

一位優雅、沉著的年輕法國男子近期在TikTok 上引起了不少轟動，他以鄰家男孩般的俊朗外表和招牌微笑，加上精明、紀律嚴明的形象贏得了眾多年輕選民的支持；他甚至被法媒Le Journal du Dimanche選為最受歡迎的50位人物，是名單上唯一上榜的政治家。



這是年僅28歲的法國國民聯盟（Rassemblement National，RN）主席巴德拉（Jordan Bardella），他不僅正以自己的形象重塑極右派政黨，還很可能成為歐洲極右政黨於6月6日至9日舉行的歐洲議會選舉中的一張重要新面孔。



90後的巴德拉於 1995 年 9 月 13 日出生於法國塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）德朗西（Drancy），是一個意大利裔工人階級家庭的獨生子。上世紀 60 年代，其家人從意大利都靈移民到法國。自小成長於當地公共房屋的巴德拉，16歲便衝着極右領袖馬林勒龐的原故而加入國民聯盟，三年後更成為該黨史上最年輕的部門官員。

巴德拉曾在獲得經濟和社會科學高中文憑後，於巴黎索邦大學（Sorbonne Université）學習地理，但後來輟學以專注於政治工作。作為國民聯盟的黨內新星，他曾於2019 年至2021 年擔任副主席，並於2017 年至2019 年擔任該黨發言人，自2022 年起擔任該黨主席。此外，他自2019年當選歐洲議會議員。

巴德拉近期罕見地成為法國受歡迎的政治人物，成功圈了不少粉絲。(Reuters)

在法國，當地人向來鄙視他們國內的政治人物，據當地最近的一項民調顯示，只有四分之一的法國人對對政府或國會有信心。然而，巴德拉現時在多個民調中領先其競爭對手，近三分之一的法國選民計劃為其領導的政黨投下信任的一票，這使得曾經被鄙視的國民聯盟的支持度，竟然大幅領先其主要對手、總統馬克龍領導的復興黨（Renaissance）。

如今，法國媒體甚至用「超級巨星」、「極右派的改造」等報導他的故事，巴德拉顯然已成功「圈粉」，在出席公開場合時經常引來一群極右翼粉絲欣喜若狂的高呼他的名字來迎接他。在競選活動期間，他在社交媒體上的長篇大論、恰到好處的笑話和脫口秀節目也成為不少人茶餘飯後的話題。

一位法國保守派共和黨（Les Republicains）政治顧問表示：「的確存在『巴德拉現象』，人們希望看到馬克龍受到打擊，而巴德拉以一種令人困惑的方式，成功地成為右翼和極右翼的新政治主張。」至於馬林勒龐，她視這位年輕人為「天賜之物」，形容他的出現打破了外界對支持該黨的固有禁忌。

馬林勒龐視巴德拉為「天賜之物」，或有助她於2027年拿下法國總統職位。(Reuters)

巴德拉和馬林勒龐二人近年一直致力重塑國民聯盟的形象，為把自身與極右翼最極端分子區分開來，馬林勒龐最近明確與極右翼的德國另類選擇黨（Alternative for Germany party，AfD）決裂，轉而與意大利極右翼領導人梅洛尼（Giorgia Meloni）接觸，因後者已成功轉向歐洲政壇的的「中心舞台」。

被批評「膚淺、圓滑而不實質」

儘管歐盟領袖不斷宣揚其應對新冠疫情和俄烏戰爭的成果，惟歐洲極右翼政黨依然抓住部分民眾對危機處理的不滿情緒，因此預料他們將在大選中有所斬獲。這也是巴德拉迅速崛起的有利背景大環境。

然而，有分析認為巴德拉的冒起也不是全無弱點。雖然這位年輕人有着經過精心打造的外表形象，但其不足之處也是相當明顯的。這可以從他近日與總理阿塔爾（Gabriel Attal）的辯論中得到了體現出來，巴德拉給人的印像是僵硬和不安，當他不得不處理實質問題或背離他的「劇本」回應時，他就會感到不適應。

巴德拉被批評在任何事情上都沒有採取明確立場，從而吸引了更多的選民。(Reuters)

保守派共和黨的主要候選人貝拉米（François-Xavier Bellamy）表示：「他在任何事情上都沒有採取明確立場，從而吸引了更多的選民。但到了某個時候，他將不得不停止含糊其詞。」連馬林勒龐前得力助手菲利普特（Florian Philippot）也形容他膚淺、圓滑而不實質，「我很快就發現他的信念非常具有可塑性」。這或許多少反映他對許多問題均缺乏具體的看法。

近期，巴德拉也開始遭到批評者的質疑，例如有傳他的父親相對富裕，能夠為他提供一所好的私立學校的學費和出國度假的機會，好像與他低下階層的政治人設有所出入。此外，他還被人翻舊賬，今年1月被指在2016年擔任地區議員期間於社交媒體上秘密分享種族主義言論。不過，這些批評至今似乎仍不足以影響選民，在與阿塔爾辯論後不久進行的一項民意調查顯示，巴德拉的支持度不僅沒有減少，而且達到了破紀錄的 34%。

移民問題或因極右崛起而有較大的影響。(Reuters)

移民、馬克龍和烏克蘭勢遭衝擊？

巴德拉當下的受歡迎程度，以及歐洲大陸極右翼勢力的同時崛起，意味着歐洲政壇的潛在巨大變化，因為曾經阻擋民族主義、歐洲懷疑論政黨國民聯盟的防火牆正在崩潰。

有分析指出，法國選民在過去的選舉中曾聯合起來阻止極右翼掌權，並建立了所謂的防火牆來阻止極右翼掌權，這已經不再是一件確定的事。若果國民聯盟確實在下屆總統選舉中大獲全勝，這將在一定程度上歸功於將自己重新定位為傳統權力政黨的有效替代品，而巴德拉正是這一切的幕後功臣。

目前，歐盟27國的政府中，有6個都包含曾經被視為極右派的政黨，包括意大利，荷蘭也將成為一份子。雖然有分析指出，今次選舉中的強勁表現不會讓國民聯盟得以入主愛麗舍宮，但這次投票被廣泛視為2027年之前的「晴雨表」，屆時該黨或有力再次競選總統，讓馬林勒龐得以一如長年所願的問鼎法國總統大位。

說回今次的選舉，假如法國極右翼真的在選舉中大獲全勝，有分析認為這或許會令移民、馬克龍和烏克蘭感到擔憂。尤其是巴德拉明言會對限制移民在歐盟開放邊界內自由流動、減輕歐盟對俄羅斯的壓力，還有放鬆歐盟氣候規則的承諾做出成績，他說：「我們堅持圍繞國家理念重新思考歐洲模式的想法，馬克龍的歐洲是過去的典範。」

國民聯盟等極右抬頭，恐對歐盟未來構成不少衝擊？(Reuters)

巴黎智庫Fondation Jean Jaurès極右派專家卡繆（Jean-Yves Camus）表示，這種改變主要是表面性的，儘管國民聯盟已經擺脫了其最有害的特徵，例如老勒龐的反猶太主義，但其政治主張仍然是法國最激進的。他說：「他們的口號是國家主權，拒絕任何凌駕於人民主權之上的事情如歐盟和北約。他們也不喜歡國際刑事法院、歐洲人權法院等國際組織。他們想從內部瓦解歐盟。」

其中，國民聯盟在布魯塞爾系統性地反對過去十年的大多數重大政策協議，包括歐盟的新冠復甦基金、歐洲綠色協議和對烏克蘭的軍事援助等。

隨着極右翼政黨預計在這場選舉中取得眾多議席，相信歐盟未來幾年的政治格局將有不少的變化。尤其是他們對俄烏戰事、以巴衝突的立場取態將會成為焦點之一，正如波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）日前警告：「如果你不想參戰，就去投票吧。」