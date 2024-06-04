印度大選點票過半　莫迪執政聯盟票數遠低於預測

印度大選星期二（6月4日）開始點票。由印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨主導的全國民主聯盟，在完成四分之三的點票工作時贏得了多數席位，但數字遠低於民調預測的壓倒性優勢。



綜合路透社和法新社報道，香港時間下午6時左右，印度國家選舉委員會公布的數據顯示，全國民主聯盟至少在543個席位中的286個領先，高於獲得多數席位所需的272個，但明顯低於2019年總共獲得的353個席位。其中，印度人民黨以38.1%的得票率位居第一。

完成半數點票時的數據顯示，由甘地領導的反對黨聯盟在220多個席位中領先，高於預期。僅國大黨就領先近100個席位，幾乎是2019年52個席位的兩倍。

由於莫迪在過去10年中一直以權威地位執政，因此之後或不得不依靠盟友組建政府，這可能會給政策制定帶來一些不確定性。

圖為2024年6月1日，印度教聖城、位於北方邦的瓦拉納西（Varanasi）迎來印度大選第七階段也是最後階段，人們在票站排隊投票。瓦拉納西是莫迪的選區。（Reuters）

這樣的前景嚇壞了市場，導致股市大幅下跌。印度藍籌股指數Nifty 50下跌4.8%，盧比兑美元匯率也大幅下跌，基準債券收益率上升。

華僑銀行投資策略董事總經理梅農說：「莫迪聯盟的勝利幅度比預期要小，這可能會引發人們對新政府推動改革能力的懷疑，而改革對於維持印度經濟增長至關重要，儘管印度的經濟增長已經是世界上最快的。

「儘管如此，事實仍然是，人民黨領導的聯盟仍將贏得第三個任期，這意味着政府將繼續通過基礎設施和製造業來促進經濟增長。」

圖為2024年4月14日，印度總理莫迪在人民黨 (BJP) 選舉宣言發布會上向支持者講話。(Reuters)

然而，政界人士和分析人士指出，現在對投票趨勢有確切了解還為時過早，因為點票尚未完成。

印度人民黨發言人科利在接受印度今日電視台採訪時說：「我們需要等待才能了解最終的情況。因為民調顯示，印度人民黨將贏得大選，目前的點票趨勢似乎與此不符。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

