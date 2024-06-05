莫迪將展開第3個任期　冀通過外交尋求國際影響力

印度6月5日公布大選結果，現任總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政聯盟，在印度人民院543席中贏得295席獲勝，雖不及外界預料的「壓倒性」勝利，但他或將開始第三個總理任期。法媒4日對莫迪下屆任期外交方向展開分析，認為他希望通過外交政策擴大印度對國際的影響。



73歲的莫迪將印度描繪成全球南方（Global South）的領導者，並正推動印度成為聯合國安理會的常任理事國。

印度人民黨（BJP）支持者2024年6月4日在黨大樓外歡呼（Reuters）

領土爭端是中印關係長期緊張的源頭

自從2020年兩國部隊在邊境上爆發衝突後，兩國關係跌至谷底。莫迪政府為建設邊境基礎設施投入數十億美元，並在2023年將軍費開支提高13%，但僅為中國軍費開支的四分之一。儘管彼此存在競爭，中國仍是印度的第2大貿易夥伴。

圖為2020年9月2日，中印邊境，印度軍車將士兵和物資運往中印接壤的邊境。（Getty）

購入美俄武器似做「軍火外交」

美國總統拜登（Joe Biden）2023年談及兩國關係，指出兩國是「21世紀最具決定性的夥伴關係」。美國2024年2月向印度出口價值40億美元的軍用無人機，似是印度為制衡中國而採取的防禦措施。

圖為2023年9月0日，印度新德里，印度總理莫迪（Narendra Modi）歡迎美國總統拜登（Joe Biden）參加G20峰會。（Reuters）

俄羅斯至今仍是印度最大的武器供應國，莫迪3月祝賀普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）再次當選總統，並表示他期待發展「特殊」的關係。