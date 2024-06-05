印度大選 ｜莫迪「大翻車」什麼反噬了他？

6月5日凌晨，印度大選結果公布，在印度人民院總共543個席位中，莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（印人黨），贏得240個席位；印人黨所在的全國民主聯盟，拿下295個席位。在預期內的是，莫迪梅開三度，第三次出任總理。環顧印度歷史，莫迪成了尼赫魯之後的印度政壇第二人。而預期之外的是，印人黨的席位大大減少，比2019年大選減少了63席，要知道，莫迪此前預期，印人黨席位過半，執政聯盟過400；相比之下，在野黨國大黨，則比2019年多拿了47席。



市場也因大選的出乎意外來了一次「大翻車」。6月3日印度股市才剛跳空大漲3.37%，創出歷史新高。結果隨着大選看票不妙，6月4日就盤中一度暴跌8%，收盤跌5.74%。這是因為，6月3日印度股市大漲是市場對於莫迪連任的樂觀預期。並且，主流民調普遍預測莫迪陣營將獲得遠超過半數的下院席位，以壓倒性優勢獲勝將確保印度當前政策的連續性。莫迪還高調宣稱，印人黨及其聯盟NDA將獲得議會543個席位中的400個席位。然而，結果很骨感：莫迪所在的印度人民黨僅僅只是以小幅優勢勝選，不僅遠達不到莫迪宣稱的400個席位，甚至因票數未過半，接下來必須組聯合執政政府。

是什麼讓莫迪如此難堪？發展問題。印度已經更加撕裂。

在莫迪執政的10年，印度歷史性地超越前宗主國英國，成為世界第五大經濟體。但這是印度發展的必然結果，莫迪是趕上了出成績的好時候。數據也顯示，在莫迪上台前的2004年至2013年，印度GDP的複合年增長率平均為6.8%。而莫迪上台後的2014年至2022年間，印度的GDP複合年增長率平均為5.6%。

不錯，印度有着巨大的人口紅利，年輕人口眾多；但大量年輕人找不到工作，這是印度當下最棘手的一個問題。還有，印度是世界上貧富分化最嚴重的國家之一。據統計，印度最富有的1%人口，控制着全國約40%的財富。所以，我們經常可以看到兩個印度，一個印度燈紅酒綠、流光溢彩；另一個印度破破爛爛，骯髒至極。

莫迪的10年，確實改變了印度；但這10年，也積累了不少新問題。莫迪經濟擴張政策，也正在透支印度未來，印度此莫迪執政以來，印度經濟發展與社會發展看似取得長足的發展。但，實際上印度經濟擴張的結果是矛盾政府無節制經濟政策的結果。

據2023年報道，印度財政赤字接近年度預算的68%。印度每年的稅收，平均下來只有區區3000億美元不到，而印度每年正常的財政支出就達1223億美元，同比增長33%。而2023—2024年度預算計劃，其國防預算大漲13%，增至726億美元。

圖為2024年6月4日，印度，莫迪在印度人民黨總部比勝利手勢。（Reuters）

此外，莫迪政府財政擴張行為，擠佔教育資金，醫療資金，社會公共資源等等資金。莫迪政府投資大基建，大基金需要巨量資金，但，收益緩慢，工程耗資巨大，印度基建水平，基建效率，基建技術都無法保證莫迪政府的基建雄心與政策。

莫迪的基礎實施擴張，面臨印度工程質量堪憂，基建水平，基建設備嚴重依賴國外企業的問題。印度大橋垮塌，公路倒塌，就連與中國接壤的邊境軍事戰備公路都出現橋樑坍塌，工程質量存在隱患。印度基礎實施建設，存在許多問題，也存在腐敗問題。莫迪政府近些年大規模基建，雖然改善了印度的部份交通問題，但，印度現實的問題不僅僅交通問題，而是物流的成本問題，基建設備，基建機械裝備存在問題。

過度的公路基建，擠佔印度其他方面的財政開支，莫迪政府的大規模投資，正在浪費資源，浪費印度的社會發展資金。針對莫迪政府的財政擴張性政策，經濟諮詢公司穆迪表示，現在盧比的風險更大，印度儲備銀行會出現問題。另據新德里智庫公布數據顯示，印度未來30年要花費約9000億美元，以保障氣候與遏制環保需要。另，印度需要保持可持續的發展，必須在傳統的煤炭，煤礦火力發電項目與政策上出現財政短缺。隨着印度的經濟社會發展，未來印度的財政支出將不斷擴大。

莫迪政府在2014到2023年期間，投入約43.5萬億盧比的基礎設施建設。未來兩年將為基礎設施建設投資5340億美元，預計到2030年，這比支出將有助於印度經濟增長率提高到9%，但莫迪長期的財政擴張政策，正在引發印度的債務危機。

現在的問題是，莫迪政府龐大的基礎實施建設，使印度本年度的公共債務升至國內生產總值的82.3%。如果以印度發展速度，稅收總值分析，印度的經濟擴張行為，莫迪政府的政策行為，會導致印度政府財政赤字高企，導致莫迪政府佔用更多的教育支持，醫療支出。從而，影響印度經濟健康發展，影響印度經濟的正常運行。因為，印度的財政收入不足以支持莫迪政府的基礎實施擴張的雄心，同時，印度的腐敗，行政效率低下，工程質量堪憂，等等問題，都在為莫迪政府的財政擴張行為，帶來巨大風險與不確定性。

莫迪政府的財政擴張行為，正在透支印度的未來。其實從這次大選結果來看，莫迪政府的財政擴張政策已經遭受反噬。莫迪一遍又一遍保證，到2047年，印度將成為一個發達國家。莫迪的這個保證，讓印度人很振奮，但也真有點懸！