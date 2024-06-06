普京：不關心誰贏得美國大選　俄羅斯將與美國人民選出的總統合作

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月5日在聖彼德堡與多國新聞機構高層會面，發表講話時提到俄羅斯與西方關係以及俄烏戰爭等問題。



普京：俄方將與美國人民選出的任何總統合作

普京表示，在一般情況下，他並不關心誰將贏得美國大選。俄方不相信選舉後美方對俄政策會有任何變化，俄羅斯將與美國人民選出的任何總統合作。

當被問到如果美國前總統特朗普（Donald Trump）再次當選，會對烏克蘭產生甚麼影響時，普京指出他無法對某些事情會否改變做出明確的結論，惟如果美國新政府改變其政策方向，轉移專注加強其自身經濟以及與世界各國建立良好關係，那麼事情的確有改變的可能。

俄羅斯總統普京表示，俄方將與美國人民選出的任何總統合作。圖為美國前總統特朗普（Donanld Trump）與美國總統拜登。（Reuters製圖）

西方軍援烏克蘭 普京：非常嚴重和危險的舉動

普京強調，任何時候向衝突地區提供武器總是一件壞事，特別是武器供應方不僅只負責運送，而且參與管理使用相關武器，這是非常嚴重和危險的一步。

他形容當德國的坦克在烏克蘭出現時，是對俄羅斯人一次重大的道德打擊。如果烏克蘭以德國導彈攻擊俄羅斯，將會進一步摧毀德俄關係。

俄羅斯總統普京2024年5月25日在莫斯科與國防工業企業高層開會（Reuters）

對於西方國家向烏克蘭提供高科技遠程導彈，普京稱俄方當然會改進其防空系統並摧毀來襲的導彈。

普京表示：「如果有人認為有可能將這種武器發送到戰區來攻擊我們的領土，那麼我們為什麼無權將同類武器運送到世界上能攻擊相關國家敏感設施的地區」，暗示有機會向西方國家敵對武裝勢力提供相應的武器。

普京呼籲，如果西方國家想制止衝突，就應停止向烏提供武器，區內敵對行動將在最多兩三個月內停止。