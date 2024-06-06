IAEA通過決議促伊朗撤銷封殺監察人員　伊駐聯合國代表：決定倉促

國際原子能機構（IAEA）理事會6月5日通過一項決議，呼籲伊朗加強與該機構的合作，並撤銷禁止核查人員進入該國調查的行為。英法德3國在一份聯合聲明中，對決議表示歡迎。伊朗駐聯合國代表團則批評，IAEA的決定倉促且不明智。



據路透社6月5日報道，IAEA理事會中的35國，有20國投票支持決議，12國棄權，1國無參與投票，只有中國與俄羅斯投反對票。

儘管接受調查的地點數量已從3個減少到2個，但伊朗尚未就放射性物質鈾的痕跡如何到達未申報地點向IAEA提供令人滿意的答案。

2024年6月5日，國際原子能機構（IAEA） 理事會6月5日通過一項決議，呼籲伊朗加強與該機構的合作，並撤銷禁止監察人員進入調查的行為。圖為該機構總部前飄揚的IAEA旗幟。（Reuters）

英法德3國透過法國外交部發布一份聯合聲明表示，3國希望伊朗藉此機會解決上述懸而未決的問題，這樣理事會便無需再採取進一步行動。伊朗必須與IAEA合作，並提供可信的解釋。

伊朗國家電視台引述伊朗駐聯合國代表團回應指，西方國家的決定是倉促且不明智的，這無疑將對伊朗與西方國家外交接觸和建設性合作進程產生不利影響。

報道指，伊朗目前正在提煉純度60%濃縮鈾，接近武器等級的90%。根據IAEA的標準，如果進一步濃縮，伊朗將擁有足夠材料製造3枚核武。