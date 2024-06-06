印度大選｜莫迪終獲關鍵盟友支持組建政府　一人獨大局面將被打破

無法「一人獨大」的印度總理莫迪（Narendra Modi）贏得聯盟中兩個關鍵盟友支持，得以組建新政府並繼續執政。



莫迪領導的印度人民黨在議會失去多數黨席位後，該黨不得不與其他黨派進行結盟談判。全國民主聯盟（NDA）的幾位領導人，包括比哈爾邦的聯合人民黨黨（統一派）的庫馬爾（Nitish Kumar）和安得拉邦大黨泰盧固之鄉黨主席奈杜（N. Chandrababu Naidu）星期三（6月5日）在新德里開會，達成了一項支持聯合政府的協議。

彭博社報道，印度人民黨星期三在社交媒體平台X上發帖稱，莫迪「獲一致推選為NDA領導人」。

聯合人民黨（統一派）和泰盧固之鄉黨的發言人通過電話證實，已經向人民黨發出了支持信，將幫助其組建聯合政府。

這兩個關鍵政黨的領導人一直是出了名的不可靠，倒戈之事時有發生。

莫迪自2014年上任以來一直無需在政府中分權，現在可能不得不向聯盟夥伴做出讓步，例如為他們提供重要的內閣職位以穩固他們的支持。目前尚不清楚兩位領導人提出了哪些要求，以及印度人民黨同意了什麼以確保他們的支持。

凝固力欠缺的聯合政府可能會使莫迪難以推進艱難的經濟改革或印度教民族主義議程。印度教民族主義是印度人民黨議程的核心，但許多盟友對此並不認同。

由印度國大黨領導的反對派聯盟也定於星期三晚間舉行會議以鞏固合作夥伴的支持，並可能找到組建自己政府的道路。

泰盧固之鄉黨發言人維賈亞·庫馬爾·尼拉亞帕萊姆（Vijaya Kumar Neelayapalem）通過電話說，國大黨一直在與泰盧固之鄉黨接觸，但該黨已明確表示加入聯盟是不可行的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

