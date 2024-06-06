美國官員：俄羅斯軍艦未來數週將抵加勒比海軍事演習

美媒報道，多名美國官員當地時間6月5日透露，俄羅斯軍艦和飛機預計將在未來幾週內抵達加勒比海海域並參加軍事演習，還可能停靠在委內瑞拉和古巴的港口。這些官員稱，這次演習是俄羅斯的武力展示，以回應美國對於烏克蘭的持續軍事支持。



拜登政府高級官員們在不願透露姓名的情況下接受了美媒的採訪，提供了尚未公開宣布的細節。

據這些官員所說，這次演習「肯定」是俄羅斯對美國支持烏克蘭的更廣泛回應的一部分，同時也是為了展示俄羅斯海軍在俄烏衝突持續兩年多後，仍有能力向全球投射力量。

美國官員們稱，他們預計俄羅斯軍艦整個夏天都將留在加勒比海地區，並可能在這次演習結束後在該地區進行類似的後續演習。他們說，俄羅斯沒有提前通知美國即將舉行的演習，但美國海軍一直在跟蹤這些軍艦和飛機的動向，美國國會也已於當日獲悉相關訊息。

美媒認為，在西方對烏克蘭的軍事支持引發緊張局勢升級之際，這是俄羅斯展示武力的一次行動。但美官員們表示，俄羅斯的軍事存在值得注意，但並不令人擔憂。其中兩名官員說，這次演習將有「少數」（handful）俄羅斯軍艦和船隻參加，並全程在美國軍方監督之下。

報道提到，按照慣例，各國會在軍事演習前通知地區國家。儘管俄羅斯沒有通知美國，但仍有權在國際水域進行演習。就在本五（7日），包括美國在內的約20個北約國家軍隊將在俄羅斯附近的波羅的海地區，開始一項重要的海空聯合軍事演習。

美媒提到，這並不是俄羅斯第一次向加勒比海派遣軍艦。然而，俄羅斯此次軍事行動發生在美西方允許烏克蘭使用西方武器打擊俄羅斯本土，而俄方威脅報復之際。

近來，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）不斷遊說，請求美西方國家允許烏軍使用西方武器打擊俄羅斯境內軍事目標。當前，澤連斯基已經獲得了法國、德國、美國、英國等一批北約國家的支持。

當地時間6月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）回應表示，俄羅斯也可以向世界其他地區提供遠程武器，這些地區可以使用俄羅斯的武器對那些向烏克蘭提供武器的國家發起敏感的打擊。普京還強調，西方國家參與對俄羅斯的軍事打擊意味着他們對俄羅斯直接開戰，俄羅斯必將做出回應。

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