賴清德祝賀連任　莫迪稱期待與台灣建立更緊密聯繫

俄衛網6月6日報道，賴清德在社交平台祝賀印度總理莫迪（Narendra Modi）當選連任，莫迪回覆稱期待與台建立更緊密聯繫。



印度選舉委員會5日公布的印度人民院第18屆選舉最終計票結果顯示，執政黨印度人民黨（BJP）主導的全國民主聯盟獲得過半數席位，在2024年印度大選中獲勝。現任總理莫迪領導的印人黨贏得543個議席中的240個。

圖為2024年6月4日，印度新德里，總理莫迪（Narendra Modi）來到印度人民黨（BJP）總部。（Reuters）

印度人民黨當地時間6月5日公布消息稱，印度全國民主聯盟同意推選莫迪為聯盟領導人，並組建新一屆印度政府。

賴清德在社交平台X（前稱Twitter）發文稱，祝賀莫迪在選舉中獲勝，「期待加強正在快速發展的台灣-印度夥伴關係，擴大彼此在貿易、技術和其他領域的合作，為印太地區的和平與繁榮作出貢獻」。

莫迪發文回覆，向賴清德表示感謝，並寫道，期待「在我們努力推進經濟與技術互惠夥伴關係之際，能建立更緊密的聯繫。」

印度智庫專家及資深媒體人表示，這是首次有印度總理在社媒平台發表有關台灣的貼文。

中方多次表示，一個中國原則是公認的國際關係基本准則和國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線。

中國外交部6月5日就莫迪勝選表示，中方始終認為健康穩定的中印關係符合雙方共同利益。祝賀莫迪總理領導的印人黨及其所在全國民主聯盟在選舉中獲勝，期待雙方能夠從兩國人民的根本利益出發，相向而行，共同推動中印關係健康穩定發展。