英脫歐領袖參選進一步打擊辛偉誠 民調：改革黨僅些微落後保守黨
撰文：成依華
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英國脫歐派代表人物法拉奇（Nigel Farage）6月3日宣告擔任改革英國黨（Reform UK，簡稱改革黨）新黨魁，將領軍參選，對本來已在民調落後工黨的執政保守黨來說無疑是個打擊，英國輿觀調查公司（YouGov）6月5日公布的民調顯示，改革黨的支持率還有上升迹象，僅落後保守黨2個百分點。
領導保守黨的英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）希望在民調上追趕領先的在野工黨，以保住執政地位，但隨着同為右翼、具有影響力的法拉奇加入參選，令他想追趕工黨的難度更大，還要擔心遭改革黨分薄票源。
英國輿觀調查公司公布的民調顯示，預料工黨會取得40%選票，保守黨與改革黨分別得19%與17%，意味改革黨僅落後保守黨2個百分點。
調查結果也顯示改革黨支持率有所上升。
現年60歲的法拉奇2016年推動公投「脫歐」成為英國知名人物。他曾表示不會參選，但最新解釋稱，因為很多支持者對於他沒站出來參選而感到失落。
儘管法拉奇曾7次競選國會議席都失敗，他仍是英國最具影響力的英國政治家之一，包括向歷任首相施壓，要求他們對歐盟和移民問題採取更強硬的立場。
當被問到會否擔心法拉奇參選，首相辛偉誠稱，投票給改革黨將有利於工黨。
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