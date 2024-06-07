俄羅斯撞輕鐵涉多個致命巧合1死119傷　乘客被拋出重摔馬路｜有片

俄羅斯西伯利亞克麥羅沃州（Kemerovo，暫譯）首府克麥羅沃市6月6日早上7時30分發生一宗恐怖的輕鐵（又稱輕軌鐵路或輕軌）意外，一列列車與另一列車碰撞後，將乘客摔出馬路。意外過程被路上的閉路攝錄鏡頭拍下來。俄塔社6月6日稱，案中1人死亡、119人受傷。傷者當中有21人留醫。



事發時，一名電車司機對所駕駛輕鐵失去控制，撞上另一列輕鐵。但由於肇事列車正在轉彎且車門並未完全關上，導致車廂中2名乘客突然被拋出車外，重摔在繁忙的馬路上。當時多輛汽車的司機見狀，急忙將車子減速並停車。

一名乘客從車上被甩落馬路。

驚險的一幕還沒結束，事發不久後，這列電車與另一列電車碰撞。

代理州長謝列尤克（Ilya Seredyuk，暫譯）較早時在即時通訊應用程式Telegram上表示說明，意外中67人受傷，其中3人重傷，當中1人正接受手術、另外2人在深切治療部留醫。但市長阿尼西莫夫（Dmitry Anisimov）後來說，儘管院方全力搶救，仍有1人死亡。

電車過彎後，從片段可見兩名乘客已被重摔馬路上。他們被拋離的位置，距離車軌至少2米。

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）宣布就這宗意外進行刑事立案調查。