恐怖無妄之災　日本男遭列車撞飛　肉軀彈回月台撞碎少女膝蓋

日本三重縣四日市昨（30日）發生一起命案，1名男子於車站時因不明原因被列車撞飛。



無奈的是，他的肉驅就這樣彈飛上月台，剛好打在1名15歲女子身上，導致女子膝蓋骨折受傷，他則是當場死亡。

據日媒《東海電視台》報道，這單事件發生於四日市近鐵名古屋線川原町站，1名50多歲男子因不明原因被特快列車撞飛。

他的肉驅被撞到後竟然直接彈上月台，剛好1名15歲女子正在月台上等車，未料被這天外飛來的人體給撞到了，這也導致她的膝蓋嚴重受損。

至於該名男子，警方到場後宣布他當場死亡。

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據悉，該輛特快列車一共有300名乘客。

這單命案也導致近鐵四日市站和川越富洲原站之間列車暫停營運1小時，約有1.5萬名乘客受影響。

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