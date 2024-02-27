印度火車「無人駕駛」時速100km狂飛5站才被攔下　奇蹟無人傷亡

印度一列貨運列車25日上午在無人駕駛的情況下，以時速接近100公里的速度行駛約70公里，途中衝過5個車站，幸未發生嚴重意外。



所幸這起事件並未造成人員傷亡，印度鐵路公司已下令徹查。

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BBC報導，這列貨運列車總共有53節車廂，載運碎石，準備要從查謨（Jammu）開往旁遮普邦的霍斯希亞爾普爾（Hoshiarpur）。

列車在查摩與克什米爾的卡索亞（Kathua）停站，駕駛員與助手下車換班。沒想到就在他們下車後，列車開始沿著鐵軌斜坡向下行駛。

列車就這樣以接近時速100公里的高速行駛，相關單位接到警報後，立刻關閉沿途鐵路道口，鐵路人員也在鐵軌上放置木塊試圖讓列車停下。

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木塊成功協助降低列車速度，最終列車在經過5個車站之後被攔下。

官員們透露，這次事件發生在25日上午7時25分至9時之間，正釐清列車停靠卡索亞之後繼續行駛的確切原因，避免類似事件重演。

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