威廉王子談凱特康復進度　對百歲老兵慰問王妃病況暖心回應

適逢諾曼第登陸80週年，英國6月5日在樸茨茅夫（Portsmouth）舉行大型紀念活動，活動期間一位年屆百歲的退役老兵向威廉王子（Prince William）問候凱特王妃（Princess Kate）的病況，威廉王子親切地回應指凱特的情況已有好轉。



英國6月5日在樸茨茅夫（Portsmouth）舉行大型紀念活動，慶祝盟軍在諾曼第登陸80週年。儀式結束後，王室成員陸續向參與諾曼地登陸的退伍軍人寒暄，與他們握手，感謝他們的奉獻。

2024年6月6日，英國王儲威廉（Prince William）來到法國濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）出席登陸諾曼第紀念日80週年的紀念活動，與二戰老兵談話。（Reuters）

英國威廉王子2024年6月5日在英國樸茨茅斯出席紀念二戰「諾曼第登陸」80周年活動與退役老兵握手（Reuters）

其中有一名坐在輪椅上，年屆100歲的老兵威文（Geoffrey Weaving）相當關心凱特王妃的病況，並直接向威廉王子問到：「您太太有好一些嗎？」而威廉王子也親切地彎下腰回應：「是的，她有好轉了。」老兵聽後開心地表示：「太好了！感謝主。」

威廉王子也指出，凱特也想來參與這場活動，因為她的祖母在二戰時，曾在英國政府負責解讀密碼的主要機構，布萊奇利園（Bletchley Park）負責破譯密碼，這使凱特與現場許多同樣擔任過密碼破譯員的女性有許多共同點，這些女性對戰事有重大貢獻，且都對工作守口如瓶，一直到戰爭結束後非常久才曝光。最後威廉王子向威文說到：「很高興見到您。」並與他相約5年後，諾曼第登陸85週年紀念再見。