英國王室｜威廉凱特從未曝光婚照公開　王子大婚換禮服無人知

當年還常被外界簡稱為凱特（Kate）的Catherine Elizabeth Middleton於2011年4月29日嫁給英國威廉王子（Prince William），一晃13年。如今她已從「凱特」成為威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales，或稱威爾斯王妃凱薩琳），在昨天與丈夫慶祝13周年結婚紀念。



肯辛頓宮（Kensington Palace）4月29日發布由攝影師皮爾金頓（Millie Pilkington）拍攝、一張從未曝光的王子夫婦的婚照，帖文簡單一句：「13年前的今天！」

▼在這張黑白照中凱特王妃穿着Alexander McQueen出品的白色V領蕾絲婚紗。它由設計師是伯頓（Sarah Burton）操刀。兩人微笑着走在西敏寺教堂的走道上。威廉王子則穿着黑色長外衣（Frock Coat，或稱禮服大衣）站在她身後，這可不是他在婚禮時穿的禮服。

長外衣在19世紀中期至20世紀初期（維多利亞時期）流行，被人們當成半禮服（Undress）使用，一般在非勤務場合穿着。

英國威廉王子夫婦2024年4月29日發布攝影師皮爾金頓拍攝的一張從未曝光的婚照。在這張黑白照片中凱特王妃2011年4月29日當天穿着Alexander McQueen出品的白色V領蕾絲婚紗，微笑着走在西敏寺教堂的走道上。威廉王子則穿着黑色軍裝站在她身後，這可不是他結婚時穿的服裝。（王子夫婦Instagram賬號）

▼以下是威廉王子在婚禮中所穿的愛爾蘭近衛團上校團長（Irish Guards Regimental Colonel）的大禮服（Full Dress，或稱盛裝禮服）。

將這張照片與他們多年來出席公開場合的照片比較，不難看到夫妻倆互相扶持走到今天的感情。英國王室也對這位媳婦給予充分支持，尤其是在她1月入院接受腹部手術後。英王查理斯三世（Charles III）在同一醫院接受前列腺手術，之後被人看到穿着晨袍蹣跚行過走廊，到凱特的病房探望接受手術後的她。

查理斯是1月26日接受手術，2月5日公開罹癌的事實。凱特則是1月16日接受腹部手術，3月22日公開她患癌並接受化療的消息。王室未有披露兩人患的是哪種癌症。

查理斯的打氣之舉還不止這個。他在4月23日授予名譽勳位Order of the Companions of Honour，以表彰她多年來對王室忠誠，服務大眾，以及在藝術領域做出的貢獻。凱特是勳位開創107年以來，首位獲得此榮譽的王室成員。

名譽勳章由英王喬治五世在1917年創立，旨在表彰在藝術人文、科學、醫療、政治、社會領域有傑出貢獻的人士。

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