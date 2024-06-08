拜登兒子非法擁槍案　大嫂證亨特車內發現涉案手槍與吸毒工具

美國總統拜登兒子亨特（Hunter Biden）被控非法擁槍案進入第4天的審訊，控方6月7日傳召數人出庭作證，包括與亨特傳過戀情的大嫂。有愈來愈多證據顯示，亨特當時的確吸毒成癮。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月7日報道，54歲的亨特拜登被指控三項罪名，其中包括他在2018年購買一枝手槍時，涉嫌沒有申報吸毒一事，並非法擁有該槍械11天。

控方7日傳召多名證人出庭作證，包括亨特亡兄的遺孀，即亨特以前的大嫂，同時曾經與他傳過緋聞的哈莉（Hallie Biden）。哈莉表示，2人之間的戀情發生在2015年底至2016年，這段期間她首次得知亨特有吸毒，並且目睹他吸食可卡因。

2024年6月6日，在美國特拉華州舉行的亨特非法持槍案審判期間，哈莉（Hallie Biden）在作供後離開法院。（Reuters）

哈莉憶述，她2018年10月曾接觸處理涉案的槍枝，她透露當時在亨特的汽車發現有可卡因殘餘物和涉案的手槍後，因害怕亨特誤傷到他自己，而將該手槍扔到一家超市的垃圾桶。

檢控官其後拿出亨特購買的手槍予哈莉辨認，哈莉稱與她在汽車裡面發現的手槍很相似。

拜登6日在接受美國廣播公司採訪時表示，如果他的兒子被定罪，他不會赦免亨特，並將接受陪審團做出的任何裁決。