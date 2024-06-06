拜登兒子亨特非法擁槍案續審　前妻前女友供述吸毒史

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案，6月5日在特拉華州（Delaware）續審，檢方傳召亨特前妻布勒（Kathleen Buhle）、前女友凱斯坦（Zoe Kestan）出庭，供述亨特吸毒史。



亨特2013年因可卡因檢測陽性退伍

布勒作供時間很短，主要講述如何首次發現他吸毒。布勒與亨特在1993年結婚，2017年離婚，兩人育有3名子女。她指出，自亨特2013年因可卡因檢測呈陽性從海軍退役起，便擔心對方正在吸毒，但一直沒有證據。

至2015年7月3日、兩人結婚周年紀念的第二天，布勒在華盛頓特區寓所的門廊煙灰缸內，發現用於吸食霹靂可卡因的工具。她與亨特對質，對方承認曾短暫吸食。

前妻多次搜車發現吸毒用具

布勒稱，由於擔心孩子受影響，即使她2017年與亨特離婚，之後仍不時會檢查亨特的座駕，期間至少10多次發現吸毒用具。在亨特2018年10月買槍之後，她仍有檢查其座駕，直到2019年，但記不起具體日期。她在結束作證前補充，從未真正目擊亨特吸食毒品。

前女友指亨特2018年遷加州戒毒失敗

亨特前女友凱斯坦作證稱，2017年在紐約一家俱樂部做兼職時與亨特相識。根據法庭文件，兩人約在 2017年12月至 2018 年10月間相戀，她表示經常目睹亨特吸毒。凱斯坦於庭上稱，2018年初曾目睹亨特吸食強效可卡因。她當時很關心對方，曾討論其毒癮問題。

凱斯坦指出，亨特2018年曾嘗試戒毒，並決定一起從紐約搬到加州。根據當時計劃，是由亨特先到加州並開始戒毒，但當她前往探望時，卻在他租用的房子發現毒品、酒精、食物及兩名女子，亨特還稱兩人不會離開。凱斯坦稱，顯然戒毒計劃已經落空。

據英國《每日郵報》報道，現年30歲的凱斯坦曾是網絡直播女郎、性工作者，目前營運個品牌的內衣、情色舞衣和吸食大麻用具。

亨特被指2018年買槍時隱瞞吸毒，被控2項虛假陳述罪，以及1項非法持有槍械罪。

檢方預定會花3天向陪審員展示證據，據指檢方將傳召3名曾與亨特相戀情女性作證，除了布勒及凱斯坦，餘下一人為其嫂嫂、已故博・拜登（Beau Biden）的遺孀哈莉（Hallie Biden）。