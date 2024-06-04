亨特非法擁槍案開庭遴選陪審團　拜登：為兒子感到驕傲

美國前總統特朗普（Donald Trump）因掩口費案被定罪後，現任總統拜登（Joe Biden）的幼子亨特（Hunter Biden，又譯杭特）6月3日抵達特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）的法院，就其非法擁槍案的開庭應訊，為美國史上首位現任總統的子女受審。拜登發聲明中稱，他與妻子吉爾（Jill Biden）都深愛兒子，稱許多家庭都有克服毒癮的親人，他們夫婦為亨特感到非常驕傲。



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54歲的亨特與妻子梅莉莎（Melissa Cohen）一同抵達法院，第一夫人吉爾及同父異母妹妹阿什莉（Ashley Biden）也有到庭。分析認為，亨特案或有助分散社會對特朗普罪成的注意力。

法庭開始遴選陪審團，預計整項審訊將持續到下週末。亨特的前妻布勒（Kathleen Buhle）、嫂子哈莉（Hallie Biden）都將上庭作證。

亨特因2018年10月購買一把手槍時，在購槍文件謊稱沒有非法使用毒品，事實當時毒癮嚴重。他被控2項虛假陳述罪，以及1項非法持有槍械，最高刑罰是入獄25年。

此案將集中於亨特的毒癮問題，他有多年吸食可卡因習慣，曾稱為戒癮多次掙扎，並著於2021年出版的自傳《Beautiful Things》。

檢察官將尋求證明，亨特在填寫買槍表格時，知道自己正在撒謊。亨特的律師則稱，預計會在庭上證明亨特買槍前已完成戒毒計劃，且他當時認為所填答案真實。