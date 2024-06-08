GAINAX｜《新世紀福音戰士》前製作公司破產　結束40年歷史

曾製作《新世紀福音戰士》舊電視版的GAINAX（ガイナックス）在6月7日宣布，東京地方法院在5月29日受理該公司的破產申請，為公司的40年運作劃上句號，至於公司的負債額仍然不明。



GAINAX在網站刊登聲明，交代公司破產原因。（gainax.co.jp 網站截圖）

ITmedia新聞及時事通信社報道，GAINAX在1984年成立，製作過多部著名作品，包括《新世紀福音戰士》、《冒險少女娜汀亞》、《飛越巔峰》及《天元突破 紅蓮螺巖》等，惟到了2012年卻因為公司管理層經營不善，當中包括無規劃地經營餐飲事業、成立CG公司、高層的高額無托抵押借貸、投資作品失利，以及管理層企圖將公司私有化等，導致財政狀況惡化，而《福音戰士》等作品的版權亦轉移到其他公司。

庵野秀明是GAINAX的開國功臣，惟雙方在2006年「分手」，前者自立門戶成立Khara，並一度出手嘗試挽救舊東家。（網上圖片）

報道提到，該批高層及相關人士以GAINAX之名，成立多間子公司；總公司則有大量員工離職，令公司失去製作動畫的功能。

到了2018年，對影像製作毫無經驗的卷智博獲得GAINAX的股份，翌年更成為公司社長，惟他涉嫌性侵犯未成年人士被捕。公司在負債累累及社長惹官非的雙重夾擊下，完全失去運作能力。

GAINAX時任社長卷智博上任後不久，就涉嫌以培訓之名，要求旗下未成年女性聲優拍裸照、觸摸身體等猥瑣行為，結果被日本警方以強制猥褻罪逮捕。事件亦令本身搖搖欲墜的GAINAX進一步受打擊。（日テレNEWS新聞影片截圖）

《新世紀福音戰士》監督庵野秀明2006年由GAINAX自立門戶、設立Khara（カラー），並成為舊東家的債權人。Khara在2020年2月向GAINAX伸出援手，嘗試解決舊高層遺下的連串問題，更換公司的經營團隊，並發現舊高層曾向金融機構借入大量金錢、沒有向動畫業界其他公司履行債務、在沒有獲得正當的版權擁有人批准的情況下，將知識財產及作品資料出售或轉讓給該批舊高層。

新經營團隊嘗試將公司再次正常運作，但舊管理層仍然是股東的狀況沒有改變，以下積下來的高額債務亦沒有減少。而討債的公司在今年5月入稟要求債權請求的訴訟，GAINAX認為無法繼續經營，結果走上申請破產之路。

現任社長神村靖宏就公司破產向債權人、提供協助的各公司、支持者等道歉，並感謝大家過去40年對GAINAX的支持。目前GAINAX的商標已轉讓給Khara，後者之後會公布如何運用GAINAX管理作品的安排。