日本動畫業界工時過長　近半員工每月工作超過225小時

動漫是日本文化的中流砥柱之一，過去數十年出產多部膾炙人口的作品。不過在風光的背後，當地動畫業界的工作環境就非常艱辛。有調查顯示，近半日本動畫業界人士稱，他們每月的工作時間長達225小時以上，比其他工種的工時長得多。



共同網4月6日報道，日本動畫及電影文化協會（NAFCA）向業界進行問卷調查，並獲323人回應，當中包括191名動畫師、44名導演相關人士、35名參與製作的員工，以及23名聲優（配音員）。

報告指出，撇除工作安排與其他受訪者不同的聲優，有30.4%受訪者表示每天工作10小時或以上，更曾經在一個月內工作336小時。協會稱，業界工時長的情況，已遠超出厚生勞動省去年公布的全職員工每月平均工作163.5小時。

另外有58.5%的受訪人士表示，他們平均每月的放假日數少於六天。

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而在收入方面，協會指性別收入差距雖然比其他業界為低，惟37.7%受訪者透露，他們的稅後月薪只有20萬日元（約10326港元）或以下，其中編劇及負責後期工作人士的收入「包尾」，超過60%表示他們的每月實際收入不足20萬日元。77.6%的受訪者則指出，他們並沒有其他兼職。

除了面對工時長及薪金微薄的困境，有65.8%受訪者指，他們曾經歷職場欺凌；有85.6%人士則表示曾目睹該情況。

不過即使職場環境如此苛刻，有71.8%受訪者認為，他們希望可以繼續留在動畫業界發展。