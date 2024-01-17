動畫牽起衣着潮流！日本女生情迷新頸巾綁法 登網絡熱搜
撰文：聯合新聞網
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日本知名動畫《葬送的芙莉蓮》近日在日本帶出新式的穿搭潮流。不少人模仿千年精靈芙莉蓮以類似蝴蝶結的方式圍起新樣式的圍巾綁法，許多日本女性也在X平台分享自己成功綁出「芙莉蓮圍巾捲」的照片，及圖解教導民眾如何綁該款「芙莉蓮圍巾捲」。
2024年1月起，隨着日本進入深冬季節，有不少當地網民因為看見《葬送的芙莉蓮》中，千年精靈芙莉蓮用淡藍色圍巾在脖子上繫出一個類似蝴蝶結的新式圍巾綁法，紛紛也學起芙莉蓮的圍巾綁法，讓「芙莉蓮圍巾捲」( フリーレン巻き ) 成為X平台上的熱門關鍵字。
這種頸巾的綁法，你有興趣一試嗎？（按圖了解）
有日本網民在X平台上解釋，這種綁法是利用半蝴蝶結的綁法（リボン片巻き），猶如將自己當成禮物來包裝，還有網民認為，芙莉蓮在劇中的生命也超過500年，讓該款新式圍巾的綁法不僅適用於年輕女性，成年中年的女性綁起來也是相當可愛得宜。
也有日本網民因為天氣酷寒，讓人想像在《葬送的芙莉蓮》中，有角色將自己捲成壽司模樣，也用棉被將整個身體團團圍住，以此模仿劇中角色。
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