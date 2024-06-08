洪森宣布柬埔寨不參加烏克蘭和平峰會　稱別試圖怪中國

當地時間6月7日，柬埔寨參議院主席、前首相洪森（Hun Sen）在社交媒體X平台發布雙語聲明表示，柬埔寨將不會前往瑞士參加有關烏克蘭問題的「和平峰會」，同時駁斥試圖將此歸咎於中國的外媒報道。洪森強調，中國從不對柬埔寨指手畫腳，反而是一些批評中柬關係的國家不斷對柬埔寨施壓。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：齊倩



「6月7日，一家外媒報道了東南亞國家出席瑞士和會的情況，如果柬埔寨不參會，他們試圖指責中國，」聲明中，洪森直接駁斥相關報道，並指出，他近日已經告知烏克蘭方面以及美國中央情報局局長、國防部長：如果不邀請俄羅斯參會，和會不會取得成功。

洪森表示，這是柬埔寨一貫立場，並非是中方建議或施壓的結果。他指出：「柬埔寨是一個獨立的國家，這麼多年來，中方從未要求我『要這樣做或那樣做』。相反，那些指責柬埔寨『跟着中國走』的人，卻總是給柬埔寨施加壓力，讓柬埔寨『跟着他們走』，因此經常與我發生言語衝突。」

「柬埔寨不參加和會是柬埔寨人的權利，因為我們認為這不會成功……」洪森最後強調，「請不要試圖藉此指責中國，請停止將柬埔寨與針對中國的地緣政治遊戲聯繫起來。」

同日早些時候，洪森接受柬埔寨媒體Fresh News專訪時宣布，柬埔寨不會參加此次瑞士「和平峰會」。他說，和會沒有邀請俄羅斯，這意味着柬埔寨如果參加便「將犯下嚴重錯誤」。

「在沒有俄羅斯的情況下參加和會將是一個嚴重錯誤，也是對柬埔寨外交政策的侮辱，」洪森表示，「柬埔寨不參會是基於我們主權做出的決定，中國沒有阻止柬埔寨參加，也沒有向我們施加任何壓力」。

他補充說，那些認為柬埔寨受到中方壓力的政治分析人士或領導人，「犯了一個重大錯誤」。

去年7月，柬埔寨首相洪森宣布辭職，其子洪馬內出任首相。今年4月，柬埔寨第五屆參議院舉行首次會議，通過投票選舉柬人民黨主席洪森擔任參議院主席。

洪森並未指明做出相關報道的「外媒」。不久前，烏克蘭總統澤連斯基曾聲稱，「俄羅斯正利用中方破壞烏克蘭問題和平峰會」，遭到中方有力駁斥。我外交部發言人指出，中方立場公開透明，公平公正，相信能夠得到各方的理解和支持。烏克蘭危機全面升級以來，中國和烏克蘭一直保持溝通合作，中國仍然是烏克蘭最大貿易夥伴國，中國駐烏使館始終正常工作。中方重視中烏戰略夥伴關係。

當地時間6月4日，洪森會見來訪的美國國防部長奧斯汀。洪森同意恢復柬美兩國國防部和軍事高層溝通機制，包括恢復在柬埔寨舉辦柬美聯合軍演，同時告訴奧斯汀，柬埔寨不希望被推入大國地緣政治博弈泥潭，而大國也不要把柬埔寨作為地緣政治博弈中的一顆棋子。

今年4月，在澤連斯基的要求下，瑞士聯邦主席薇奧拉·阿姆赫德（Viola Amherd）宣布，瑞士將於6月15日至16日負責主辦這場有關烏克蘭問題的高級別會議。她當時表示，瑞士希望這場會議吸引全球各國廣泛參與，發出了約160份邀請，但受邀國家中不包括俄羅斯。

美國總統拜登2024年6月7日在法國巴黎與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會面。（Reuters）

對此，俄羅斯總統普京不久前指出，俄羅斯不會參加瑞士「和平峰會」，並且「不打算討論任何我們一無所知的方案」。他還曾於4月份批評該峰會「現在就像一場怪胎秀」。俄外交部發言人扎哈羅娃則表示，此次和會「毫無用處」，大國要麼拒絕參會，要麼將參會級別降低到「技術級別」。

為了在峰會上爭取更多國家支持，澤連斯基不久前將其「和平方案」從10條減少至3條，表示將着重討論三個議題：輻射與核安全、糧食安全，交換戰俘並讓被驅逐者回家。

澤連斯基日前稱，已有超100個國家同意派代表參加峰會。白宮已確認，美國總統拜登將不出席，副總統哈里斯與白宮國家安全顧問沙利文將一同參會。Fresh News稱，東帝汶、菲律賓、新加坡和泰國等一些東南亞國家已確定派代表出席，印尼、馬來西亞、緬甸、越南、汶萊和老撾尚未確認是否參會。

近期，澤連斯基一直在歐洲、東南亞等地區開啟「巡迴式」訪問以爭取支持。但美媒《華盛頓郵報》3日發文稱，澤連斯基試圖在亞洲國家得到像在西方國家一樣的支持，但由於種種原因，烏克蘭的事業未能成功在亞洲渲染「情感上和生存上的焦慮」。

中國外交部發言人毛寧上周已確認，根據各方反饋以及公布的會議安排，會議安排同中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會，已向有關方通報了中方考慮和關切。

毛寧指出，中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會。中方始終堅持，國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。中方關於和會的這些要求公平、公正，不針對任何一方，體現在近期同巴西共同發表的關於政治解決烏克蘭危機的共識中，反映了國際社會特別是廣大發展中國家的普遍關切。