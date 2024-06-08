中國高速動車組首次進入歐洲　2025年底投入匈塞鐵路使用

當地時間6月7日，中國研製的匈塞鐵路高速動車組在塞爾維亞貝爾格萊德（Belgrade）澤蒙車輛段亮相，這是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範（TSI）對接取得的又一重要成果，標誌着中國高速動車組首次進入歐洲，中國高端軌道交通裝備走出去取得重大突破。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić），塞爾維亞建設、交通和基礎設施部長韋西奇（Goran Vesic）和中國駐塞大使李明等出席活動。



據國鐵集團國際部負責人介紹，此次亮相的匈塞鐵路高速動車組是國鐵集團組織中車長春軌道客車股份有限公司，根據中塞雙方鐵路部門達成的合作共識，基於「復興號」中國標準動車組先進成熟技術平台，為匈塞鐵路量身定製。結合塞爾維亞當地運行環境和線路條件，進行了適應性改進，滿足匈塞鐵路跨境運輸需要，將於2025年底在匈塞鐵路投入使用。

2024年6月7日，中國研製的匈塞鐵路高速動車組內部在塞爾維亞貝爾格萊德澤蒙車輛段亮相。（新華社）

2024年6月7日，中國研製的匈塞鐵路高速動車組內部在塞爾維亞貝爾格萊德澤蒙車輛段亮相。（新華社）

匈塞鐵路高速動車組為動力分散型電力動車組，最高運行時速200公里，全長約103米，採用4輛編組，設一等座車1輛、二等座車3輛，總定員250人。動車組配置動力電池，在無電區域仍具備自主續航能力。車體外觀呈流線型，採用塞爾維亞國旗色「紅、藍、白」三色塗裝，車頭側面黑色區域造型提取了塞爾維亞國徽雙頭鷹元素，藍色漸變的色帶宛如雄鷹展開的羽翼；紅藍兩條色帶分別象徵着「新絲綢之路」和「21世紀海上絲綢之路」，體現了中塞兩國高質量共建「一帶一路」，攜手實現共同發展繁榮的美好願景；內裝色彩與車外造型相互呼應，氛圍燈、智能座位顯示等細節充分體現動車組現代化、智能化、人性化的設計理念。動車組車廂內設置輪椅、自行車、大件行李存放區，配備咖啡機、售賣機等服務設施，努力滿足旅客多樣化需求。

2024年6月7日，中國研製的匈塞鐵路高速動車組在塞爾維亞貝爾格萊德澤蒙車輛段亮相。（新華社）

2024年6月7日，中國研製的匈塞鐵路高速動車組在塞爾維亞貝爾格萊德澤蒙車輛段亮相。（新華社）

匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格萊德和匈牙利首都布達佩斯，是中國與中東歐國家共建「一帶一路」的旗艦項目，也是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範對接的首個項目。線路全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，設計時速200公里，貝爾格萊德至諾維薩德段已於2022年3月19日開通運營，兩年多來累計發送旅客780多萬人次，為塞爾維亞人民提供了高品質的運輸服務；諾維薩德至蘇博蒂察至匈塞兩國邊境段建設進展順利，總體工程進度已完成80%以上，匈塞鐵路塞爾維亞段年內將全線開通運營。