以色列空襲加沙中部難民營210死400傷　哈馬斯：不能迫我們選擇

以色列軍隊6月8日早上開始對加沙中部的努賽賴特（Nuseirat）難民營及週邊區域進行空襲。加沙新聞處在聲明中表示，以軍對加沙中部的努賽賴特難民營發動攻擊，造成至少210人死亡、約400人受傷。



哈馬斯則表示，以色列不能強迫哈馬斯做選擇，哈馬斯不會接受一份無法為巴勒斯坦人帶來安全的協議。

2024年5月19日，以色列襲擊加沙走廊中部努塞拉特（Nusseirat）一個定居點後，巴勒斯坦人走出來檢視受建築物受損情況。（Reuters）

路透社稱，以軍6月8日凌晨起對加沙多地發起空襲和炮擊，造成人員傷亡。加沙北部加沙城遭遇以軍空襲，當地還有多個區域遭以軍炮擊。

此外，加沙中部努賽賴特難民營、布雷吉（Bureji，暫譯）難民營以及南部拉法（Rafah）多個區域也遭以軍空襲。以軍軍車同時還從布雷吉難民營東部開炮和射擊。

2024年6月6日，加沙走廊中部努塞拉特（Nusseirat）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一所讓難民棲身的學校受襲後，他們走出來檢視受建築物受損情況。（Reuters）

2024年6月6日，加沙走廊中部努塞拉特（Nusseirat）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一所讓難民棲身的學校受襲後，一名婦女坐在地上哭泣。（Reuters）

初步統計指，以軍6月8日發動的襲擊已造成至少93名巴勒斯坦平民身亡。

以色列軍方同日發聲明指，其目標是位於努賽賴特地區的武裝基礎設施。以軍在軍事行動仍在進行期間通報其行動的情況極不尋常。

哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）針對以軍襲擊加沙中部一事表示，以色列不能強迫哈馬斯做選擇，哈馬斯不會接受一份無法為巴勒斯坦人帶來安全的協議。