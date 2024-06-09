拜登訪法｜馬克龍：美法正密切協調　冀緩和中東地區緊張局勢

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月8日接待正進行國事訪問的美國總統拜登（Joe Biden）。馬克龍在發表聯合聲明時表示，美法兩國正努力避免中東地區衝突升溫，尤其是緩和以色列與真主黨在黎巴嫩的衝突。



據路透社6月8日報道，馬克龍稱美法雙方正努力以各種方法緩解黎巴嫩的緊張局勢，並結束當地制度權力真空的狀況。

馬克龍補充，兩國就如何促進地區降溫建立密切的協調，美方負責以色列，法國則協調黎巴嫩和其他有關勢力。

2024年6月8日，美國總統拜登（Joe Biden）在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表聯合聲明後，雙方在法國巴黎愛麗舍宮外握手。（Reuters）

報道指，法國曾向以色列與真主黨提交書面提案，旨在阻止它們之間日益嚴峻的邊境衝突。美國也致力於解決這個問題，惟有外交官向路透社表示，美方在協調方面遇到困難。

馬克龍亦提到，法國和美國看到伊朗意圖使中東局勢升級，兩國決心施加必要的壓力來阻止這一趨勢。

儘管美國有所保留，法國、英國和德國曾推動國際原子能機構（IAEA）理事會6月5日通過一項決議，呼籲伊朗撤銷禁止核查人員進入該國調查的行為。

另外拜登亦提到印太地區與自由航行，指美法兩國致力推動全球的共同安全與繁榮，雙方會在印太地區團結捍衛自由航行、透明治理，以及公正貿易行為。

馬克龍則提到，希望華府提出協調行動，共同應對中國生產過剩與不公行為。