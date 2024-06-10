梅建華獲拜登提名出任美國駐越南大使　香港出生第三代美籍華人

美國白宮網站當地時間6月5日公布，美國總統拜登（Joe Biden）已提名梅健華（Kin Moy）為新任美國駐越南大使，待美國國會參議院批准後，他便可前往越南履新。



梅建華1966年生於中國香港，祖籍廣東省台山市，是第三代美籍華人，普通話和粵語流利。如參議院批准，他將取代現任大使克納珀（Marc Knapper），成為美國第一位亞裔駐越南大使。

梅建華畢業於美國明尼蘇達大學（University of Minnesota System）和哥倫比亞大學（Columbia University），1992年起在美國國務院工作，他被認為是時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）制定的「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的執行者之一。

美國白宮網站當地時間2024年6月5日公布，美國總統拜登（Joe Biden）已提名梅健華（Kin Moy）為新任美國駐越南大使，待美國國會參議院批准後，他便可前往越南履新。（美國務院網站）

他現為負責東亞及太平洋事務局首席副助理國務卿。他之前任職美國情報與研究局首席副助理國務卿、美國在台協會（AIT）前任處長，以及負責東亞和太平洋事務的副助理國務卿，負責中國大陸與台灣，以及蒙古事務。他還曾效力美國駐華大使館，以及美國駐韓大使館、駐釜山領事館。

越南2023年9月10日正式確認將把與美國的關係提升為「全面戰略夥伴關係」。這意味着越南一次性將對美關係連升兩級至最高等級，提升為與越中、越俄關係同等級別。