習近平再訪越南　中越的各取所需

中國國家主席習近平12月12日訪問鄰國越南兩天，是他自去年底之後再度出訪。而越南亦是他在新冠疫情爆發前最後一個訪問的國家，有法國及越南傳媒指，習近平今次訪越，對於兩國而言，或可各取所需。



越南新聞（Vietnam News）10日報道，2023年是中越兩國達成全面戰略合作關係十五年，兩國在包括政黨高職在內的各層面交流持續增加。越南總理范明正6月首度訪華，並在天津出席世界經濟論壇新領軍者年會（AMNC）；國家主席武文賞則在10月到北京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇，是他首度以該身分現身多邊對外活動。

中越兩國長年都在經濟、貿易及投資合作，特別是經貿方面近年表現更甚。中國是越南最大的貿易夥伴，而越南在中國的貿易排行第六，亦是東盟成員國內最大。根據越南政府的數據顯示，在今年首九個月，中越的雙邊貿易額超過1200億美元（下同），其中有422億元是來自越南的貨品出口。

圖為2023年12月1日，越南國家主席武文賞（右）在河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅（左）。（中國外交部網站）

報道提到，中國今年向越南批出大額投資，其中主要高科技更是重點，以符合當地需要及可持續發展策略。

中越增加多方面合作，對於雙方而言固然有正面經濟影響，不過非政府機構國際危機組織（International Crisis Group）亞洲計劃副總監黎依芯（Huong Le Thu）認為，習近平的到訪為中國提供進一步拉攏越南的機會。

美國總統拜登（Joe Biden）曾在9月訪問河內，當時美越同意合作開發越南的稀土，而且兩國亦都中國在南海的持續自信感到憂慮。黎依芯指出，中國希望利用這次訪問強調越南沒有「過檔」另一陣營；同時反映越南的平衡外交政策有效。