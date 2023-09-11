美國越南「外交跳級」　全面戰略夥伴關係是什麼　中越分級不同

美國總統拜登（Joe Biden）訪問越南期間，兩國關係提升至最高級別的全面戰略夥伴關係。同樣叫全面戰略夥伴關係，這是越南最高級別的夥伴關係，卻是中國第3級別的夥伴關係。越南視中國為最高級別的全面戰略夥伴關係，中國則視越南為第4級別全面戰略合作夥伴關係。



對於越南來說，提升與美國外交關係意義重大。由於擔心引起中國反彈，越南長期以來一直避免採取這一行動。 如今這樣做，法媒指，越南在避免被視為中美間選邊站方面謹慎小心，但越南與美國同樣對中國在南海日益果斷的行為感到擔憂。

越南對外關係最高級別是全面戰略夥伴關係，其次是戰略夥伴關係，再來是全面夥伴關係。美國和越南原本是全面夥伴關係，中國、俄羅斯、俄羅斯、印度和韓國則早與越南建立全面戰略夥伴關係，比美越關係高2級，現在美越關係也變成全面戰略夥伴關係。

中國對外關係級別

根據《中國習觀》，在中國，與越南的關係、全面戰略夥伴關係屬於第4級。中國對外關係最高級別是與俄羅斯的新時代全面戰略協作夥伴關係，其次是與巴基斯坦的全天候戰略合作夥伴關係，之後全面戰略夥伴關係。

與中國有全面戰略夥伴關係的國家

中國與意大利、馬來西亞、西班牙、丹麥、葡萄牙、法國、阿爾及利亞、白羅斯、希臘、塔吉克、吉爾吉斯、蒙古國、秘魯、印尼、阿根廷、塞爾維亞、哈薩克、波蘭、烏茲別克、委內瑞拉、巴西、澳洲、新西蘭、埃及、沙特阿拉伯、智利、厄瓜多爾、匈牙利、南非、阿聯酋、墨西哥和伊朗等都是全面戰略夥伴關係。

中國與智利已建立全面戰略夥伴關係。（新華社）

和越南一樣與中國有全面戰略合作夥伴關係的國家

與越南一樣跟中國有全面戰略合作夥伴關係的國家包括泰國、緬甸、柬埔寨、老撾、剛果（布）、塞拉利昂、塞內加爾、納米比亞、津巴布韋、畿內亞、埃塞俄比亞和肯尼亞等。

中國與德國是全方位戰略夥伴關係，與英國是面向21世紀全球全面戰略夥伴關係，與阿富汗、文萊、韓國、印度、斯里蘭卡和孟加拉國是戰略合作夥伴關係，與包括加拿大、愛爾蘭、烏克蘭、約旦、蘇丹、捷克、摩洛哥和烏拉圭在內國家是戰略夥伴關係，與比利時是全方位友好合作夥伴關係，與新加坡是全方位合作夥伴關係，與馬爾代夫、保加利亞和羅馬尼亞是全面友好合作夥伴關係。

克羅地亞、尼泊爾、荷蘭、東帝汶和馬達加斯加等與中國是全面合作夥伴關係，牙買加與中國是友好夥伴關係，奧地利與中國是友好戰略夥伴關係，斐濟與中國是重要合作夥伴關係，芬蘭與中國是新型合作夥伴關係，瑞士與中國是創新戰略夥伴關係，而以色列 ，與中國是創新全面夥伴關係。