歐洲議會選舉｜歐洲料續推《晶片法》　強硬應對中國進口

歐洲議會選舉點票進入最後階段。議會中獲分配較多席位的德國、意大利、法國右翼勢力崛氣。台媒10日引述全球風險評估公司Verisk Maplecroft指，歐洲或加強貿易保護，對中國進口歐洲產品的態度可能轉向強硬。



德意法三國中，德國是以中間偏右基民盟-基社盟（CDU-CSU，下稱「聯盟黨」)獲勝，而意大利極右翼政黨意大利兄弟黨（Brothers of Italy）、法國極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）均在選舉中有良好表現。

圖為2024年6月9日，法國巴黎，法國國民聯盟黨（National Rally，RN）支持者在看到選舉結果後喜笑顏開。（Reuters）

德國現任總理朔爾茨（Olaf Scholz）執政的社民黨（SPD）以不足14%得票率告敗，極右翼德國另類選擇黨（Alternative for Germany party，AfD）以得票超29%在德國東部成為最大黨。

法國國際廣播電台9日引述德國電視一台評論指，聯盟黨雖然成為德國第一大黨，但與2019年相比，得票率提升不大。對執政聯盟三黨來說，選舉結果意味着人們對執政聯盟的不滿意和不信任。而另類選擇黨現在超越社民黨成為第二大黨，在德國東部的勢力尤其得到增強。這是德國社會向右傾的一個訊號。

圖為2024年6月9日，德國柏林，德國另類選擇黨（Alternative for Germany party，AfD）高層在看到選舉結果後紛紛鼓掌歡呼。（Reuters）

全球風險評估公司Verisk Maplecroft分析選舉結果指，歐洲議會中新任委員會和議會很可能會持續強化保護主義和介入策略性產業的趨勢，並繼續推動2023年的《歐洲晶片法》和《關鍵原材料法》，同時還可能對中國進口產品採取強硬態度。