歐洲議會選舉︱極右主流化標竿人物　梅洛尼穩勝成造王者

歐洲議會選舉於周末結束，勝敗已定，歐洲議會內雖然仍由中間派取得大多數穩住局面，但極右派取得大幅進帳，在多國勢力明顯提升。作為意大利史上首位極右女總理梅洛尼（Giogia Meloni）。在位一年半後，走出的右派新路線已鞏固起來，其領導的意大利兄弟會更在歐洲議會選舉中得票最多，在國內及歐盟的地位佔穩。



根據最新選舉結果預測，意大利兄弟黨得票達28.3%，是對上一次2019年歐洲選舉的四倍多，亦超過該黨在2022年全國選舉中上台得票的26%。中左翼民主黨以23.7% 的得票率位居第二，極左派五星運動則以10.5% 的得票率位居第三，這是自2009年成立以來在全國表現最差的一次。

這次歐洲議會投票結果顯示，梅洛尼的執政聯盟由從中右翼到極右翼的政黨組成，其支持率從 2022 年的略低於43%升至46%以上。由已故前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）創立的意大利力量黨以 10% 的支持率位居第四。

意大利兄弟會的根源本為新法西斯組織，但在梅洛尼領導下，以反移民、管制邊境、保就業等掛帥，在2022年選舉中一戰成名，為整個歐洲的極右主流化立下標竿。但梅洛尼上台後，在國際舞台上緩和了自身極右形象，亦放棄了反歐盟言論。

意大利兄弟黨在歐洲議會選舉成為得票最多的政黨，不論國內國外亦穩住執政領導地位。（Reuters）

在歐洲議會720席之中，意大利持有76席，對於歐盟走向會有決定性影響。而意大利兄弟黨獲勝，可見梅洛尼對於馮德萊恩能否連任歐盟委會員主席一職，有着決定性影響。

馮德萊恩率領中間偏右歐洲人民黨（EPP）勝出，表明會先爭取社會黨及自由派政黨支持，並早已排除會跟法國極右的國民聯盟（RN）或德國另類選擇黨（AfD）合作，已成功主流化的梅洛尼因此既成為馮德萊恩的招手對象，也成為同樣近年致力「去極端化」、「去妖魔化」的馬林勒龐（Marine Le Pen）拉攏的對象。

馮德萊恩欲爭取梅洛尼支持，這亦引起歐洲自由派、社會黨、綠黨的疑慮，尤其擔心梅洛尼反對或要求削弱歐盟的氣候政策。加上其他國家多個極右政黨在這次歐洲議會報捷，勢必左右歐盟未來五年的政策走向。無論如何，梅洛尼或是歐盟在可見將來舉足輕重的一位領導。