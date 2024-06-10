歐洲議會選舉5大看點：極右席次增　影響歐洲對中俄決策

歐洲議會選舉初步結果出爐，各國政黨得票率各有不同。總體而言，右翼政黨上台似已成定局。台媒10日引述風險情報公司Verisk Maplecroft專家指，歐盟未來對華政策或採取強硬態度。法



馬克龍慘敗 決定兵行險棋

法國極右政客馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）擊敗現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）所領導的復興黨（Renaissance）。

國民聯盟得票率為32％，而復興黨得票率僅為約15%。

復興黨支持率遠低於極右翼政黨，馬克龍9日晚宣布解散國民議會，並在6月30日和7月7日分兩輪舉行新的議會選舉。這被視為相當冒險的決定決，從國民聯盟的選情看來，馬克龍陣營未必能獲得絕對多數地位。

法國極右政黨國民聯盟總統候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年6月9日在歐洲議會選舉投票結束後在巴黎召開記者會（Reuters）

朔爾茨選戰失利 政府受衝擊

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（Social Democrats）遭逢歐洲議會歷次選舉最大挫敗，得票率排第三。

社會民主黨14%的得票率，低於極右黨另類選擇黨（Alternative for Germany）的約16%，也低於明顯領先的反對黨、立場中右翼聯盟黨（Unionsparteien）的30.7%。聯盟黨獲得最大黨地位。

圖為2024年6月9日，德國波茨坦，總理朔爾茨（Olaf Scholz）在投票站投票。（Reuters）

梅洛尼率黨勝選 歐盟地位提升

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右翼政黨意大利兄弟會（Brothers of Italy）在國內以27.7%的得票率獲勝，而主要反對黨中左翼民主黨（PD）得票率為23.7%。民粹主義的「五星運動」黨排第三，得票率11.1%。

圖為2024年6月10日，意大利羅馬，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在歐洲議會部份選舉公布後演講。（Reuters）

美媒10日引述意大利無線電廣播公司（RAI）分析，梅洛尼經此一役鞏固意大利兄弟會作為國內支持度最高黨派的地位。她不僅帶領本黨擊敗中左翼的反對黨，更打擊同為極右翼由薩爾維尼（Matteo Salvini）所領導的聯盟黨（League）。

報道指，意大利在歐洲議會中的成績亦為梅洛尼提供助力，今次意大利兄弟會的國內得票率甚至高於其在2022年意大利大選中的22%。

歐洲議會主要席位分配

歐洲人民黨企穩

德國之聲9日引述布魯塞爾（Brussels）預測指，中右翼跨國政治團體歐洲人民黨（EPP）將繼續保持歐洲議會第一大黨的地位，將斬獲720席中的189席，同屬該黨的歐盟委員會現任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）有望連任。

中間偏左的社會民主黨（S&D）料取得135席，成為第二大黨；自由派、親歐黨復興歐洲（Renew Europe）料獲83席，位列第三大黨。

圖為2024年6月9日，比利時布魯塞爾，歐洲議會選舉首批臨時結果公布。（Reuters）

專家：偏向保守政策或對華強硬

新任議會組成後，歐盟的政策或將轉變。台媒10日分析指，歐盟或在美國和中國之間保持微妙平衡。

全球風險評估公司Verisk Maplecroft分析選舉結果指，歐盟料繼續推動2023年的《歐洲晶片法》和《關鍵原材料法》，同時或對中國貨品持強硬態度。

圖為2023年12月7日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華舉行第二十四次中國－歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。（新華社）

德國之聲6月10日稱，整中間派、自由派以及社會主義的政黨雖保住席次優勢，但歐洲政壇傳統的中間派勢力遭重挫，綠黨席次明顯減少，極右勢力卻大有進賬，而這可能影響歐盟對中國的態度。

德國之聲客座評論員張俊華8日發表文章認為，歐洲極右派雖極左派的意識形態有別，但在一些具體問題上都向中國傾斜。雙方一般都迴避明確提及中國，但其中的論點和建議與北京的利益一致。

位於匈牙利的分析機構政治資本研究所（Political Capital Institute）專家克雷科（Péter Krekó）等人6日在歐洲新聞電視台（Euronews）刊出社論，稱中國、俄羅斯等將在歐洲取得更多「破口」，對歐洲的決策進一步影響。