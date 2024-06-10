歐洲議會選舉5大看點：極右席次增 影響歐洲對中俄決策
歐洲議會選舉初步結果出爐，各國政黨得票率各有不同。總體而言，右翼政黨上台似已成定局。台媒10日引述風險情報公司Verisk Maplecroft專家指，歐盟未來對華政策或採取強硬態度。法
馬克龍慘敗 決定兵行險棋
法國極右政客馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）擊敗現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）所領導的復興黨（Renaissance）。
國民聯盟得票率為32％，而復興黨得票率僅為約15%。
復興黨支持率遠低於極右翼政黨，馬克龍9日晚宣布解散國民議會，並在6月30日和7月7日分兩輪舉行新的議會選舉。這被視為相當冒險的決定決，從國民聯盟的選情看來，馬克龍陣營未必能獲得絕對多數地位。
朔爾茨選戰失利 政府受衝擊
德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（Social Democrats）遭逢歐洲議會歷次選舉最大挫敗，得票率排第三。
社會民主黨14%的得票率，低於極右黨另類選擇黨（Alternative for Germany）的約16%，也低於明顯領先的反對黨、立場中右翼聯盟黨（Unionsparteien）的30.7%。聯盟黨獲得最大黨地位。
梅洛尼率黨勝選 歐盟地位提升
意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右翼政黨意大利兄弟會（Brothers of Italy）在國內以27.7%的得票率獲勝，而主要反對黨中左翼民主黨（PD）得票率為23.7%。民粹主義的「五星運動」黨排第三，得票率11.1%。
美媒10日引述意大利無線電廣播公司（RAI）分析，梅洛尼經此一役鞏固意大利兄弟會作為國內支持度最高黨派的地位。她不僅帶領本黨擊敗中左翼的反對黨，更打擊同為極右翼由薩爾維尼（Matteo Salvini）所領導的聯盟黨（League）。
報道指，意大利在歐洲議會中的成績亦為梅洛尼提供助力，今次意大利兄弟會的國內得票率甚至高於其在2022年意大利大選中的22%。
歐洲議會主要席位分配
歐洲人民黨企穩
德國之聲9日引述布魯塞爾（Brussels）預測指，中右翼跨國政治團體歐洲人民黨（EPP）將繼續保持歐洲議會第一大黨的地位，將斬獲720席中的189席，同屬該黨的歐盟委員會現任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）有望連任。
中間偏左的社會民主黨（S&D）料取得135席，成為第二大黨；自由派、親歐黨復興歐洲（Renew Europe）料獲83席，位列第三大黨。
專家：偏向保守政策或對華強硬
新任議會組成後，歐盟的政策或將轉變。台媒10日分析指，歐盟或在美國和中國之間保持微妙平衡。
全球風險評估公司Verisk Maplecroft分析選舉結果指，歐盟料繼續推動2023年的《歐洲晶片法》和《關鍵原材料法》，同時或對中國貨品持強硬態度。
德國之聲6月10日稱，整中間派、自由派以及社會主義的政黨雖保住席次優勢，但歐洲政壇傳統的中間派勢力遭重挫，綠黨席次明顯減少，極右勢力卻大有進賬，而這可能影響歐盟對中國的態度。
德國之聲客座評論員張俊華8日發表文章認為，歐洲極右派雖極左派的意識形態有別，但在一些具體問題上都向中國傾斜。雙方一般都迴避明確提及中國，但其中的論點和建議與北京的利益一致。
位於匈牙利的分析機構政治資本研究所（Political Capital Institute）專家克雷科（Péter Krekó）等人6日在歐洲新聞電視台（Euronews）刊出社論，稱中國、俄羅斯等將在歐洲取得更多「破口」，對歐洲的決策進一步影響。