歐洲議會選舉｜圖斯克領軍　親歐波蘭執政黨宣布勝選

根據波蘭選舉委員會的官方結果顯示，由波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）率領的公民聯盟（KO，Civic Coalition）在歐洲議會選舉中以37.1%的得票率名列第一。



主要反對黨主張民族主義的法律與正義黨（Law and Justice）得票率為36.2%。極右翼聯邦黨（Confederation party ）獲得12.1%的選票。 公民聯盟在執政聯盟中的夥伴、中間偏右的第三條路黨（Third Way）和左翼黨（The Left）分別獲得6.9%和6.3%的支持率。整體投票率為40.7%。

立場親歐的圖斯克在2007年至2014曾任波蘭總理，2019年至2022年擔任歐洲理事會（European Council）主席，他領導中間派聯盟在2023年10月15日舉行的波蘭大選中，奪得國會多數議席，讓他再次擔任總理。