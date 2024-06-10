哈馬斯：以軍襲加沙中部難民營急增至274死 包括64兒童57婦女
撰文：許懿安 官祿倡
出版：更新：
哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）6月9日在Telegram發布的影片，指以色列在8日針對加沙中部努賽賴特（Nuseirat）難民營與周邊區坦進行2小時的襲擊中，死亡人數急增至274人，包括64名兒童、57名婦女。這場襲擊的累計死亡人數較8日急增64人。
哈馬斯稱3名以方人質死於這場襲擊中，包括1名美國公民，部份人質在行動中獲救。
卡桑旅發言人奧拜達（Abu Obaida）9日在Telegram發文，稱以軍透過屠殺成功救回一些人質，但同時在行動中殺死一些人質。不過他沒就此提供證據，也沒說明已死的人質人數。
以色列6月8日較早時對努賽賴特進行轟炸後，在區內救出4名人質，但這是以200多名死者與700多名傷者的性命和健康作為代價。此外傷者中包括153名兒童與161名婦女。
奧拜達稱，以色列這次行動將對人質處境構成極大危險，嚴重影響對其狀況和生命。
以色列襲加沙努塞賴特救4人質但行動疑致274死 醫護嘆如恐怖電影以色列襲擊加沙70軍事目標 一難民營受襲至少20死數十傷指控以色列襲擊駐敘使館 伊朗：將以有限方式回應以色列襲擊伊朗 北京批評導致局勢進一步升級