哈馬斯：以軍襲加沙中部難民營急增至274死　包括64兒童57婦女

哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）6月9日在Telegram發布的影片，指以色列在8日針對加沙中部努賽賴特（Nuseirat）難民營與周邊區坦進行2小時的襲擊中，死亡人數急增至274人，包括64名兒童、57名婦女。這場襲擊的累計死亡人數較8日急增64人。



哈馬斯稱3名以方人質死於這場襲擊中，包括1名美國公民，部份人質在行動中獲救。

卡桑旅發言人奧拜達（Abu Obaida）9日在Telegram發文，稱以軍透過屠殺成功救回一些人質，但同時在行動中殺死一些人質。不過他沒就此提供證據，也沒說明已死的人質人數。

圖為2024年6月8日，以色列軍隊轟炸加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營後，巴勒斯坦人走出來檢查損毀情況。（REUTERS/Ramadan Abed）

圖為2024年6月8日，以色列對加沙中部施襲後，巴人民眾將傷者送往醫院。（Reuters）

以色列6月8日較早時對努賽賴特進行轟炸後，在區內救出4名人質，但這是以200多名死者與700多名傷者的性命和健康作為代價。此外傷者中包括153名兒童與161名婦女。

奧拜達稱，以色列這次行動將對人質處境構成極大危險，嚴重影響對其狀況和生命。