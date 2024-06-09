以色列襲加沙努塞賴特救4人質但行動疑致274死　醫護嘆如恐怖電影

以色列持續進攻加沙，6月8日宣告救出4名人質，但被指行動期間襲擊加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營，加沙方面稱升至起碼274人死亡、698人受傷。路透社9日引述當地醫護齊亞德（Ziad）表示，當時情況如恐怖電影，他指控以色列戰機整晚向出逃難民「隨機開火」。



齊亞德指「就像恐怖電影，但是一場真正屠殺。以色列無人機和戰機整夜向人們的房屋和試圖逃離該地區的民眾隨機開火。」

半島電視台9日引述無國界醫生指，包括阿克薩醫院（Al-Aqsa hospital）在內的加沙中部醫院正接收大量重傷患者，不堪重負。

巴勒斯坦總理辦公室9日證實，總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）正在尋求聯合國安理會召開緊急會議，並在社交媒體上表示，需要國際干預來「解決以色列對巴勒斯坦人民的侵略」並執行聯合國要求立即停火的決議。

目擊者指有以軍扮巴人難民

半島電視台9日報道現場情況，指難民營的每個角落都散落着屍體，並引述受難巴人回憶表示，當時有飛彈掠過頭頂。電視台還引述兩名目擊者表示，見到有以軍扮巴人難民搬家進入住宅大樓。另有目擊者證言指，他們拿出梯子闖進我們家，隨後爆發衝突，並伴有槍聲。

圖為2024年6月8日，努塞賴特（Nuseirat），一所建築因受襲而成為廢墟。（Reuters）

聯合國救援負責人格里菲思（Martin Griffiths）在社交媒體發文呼籲停火，並形容努塞賴特是加沙創傷的「震中」。

「加沙創傷的『震中』」

半島電視台9日引述分析師比沙拉（Marwan Bishara）對比受襲慘狀和慶祝人質獲釋，指「這太悲慘了」。他指在部份人質死亡和大量巴人被殺後，「他們想慶祝四名人質獲救，而這些人質本可通過任何交換協議輕鬆獲救？」，他抨擊政客「短視」。