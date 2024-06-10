以色列｜中間派甘茨退出戰時內閣　玩政治始終鬥不過內塔尼亞胡？

過去8個月來在總理民調上明顯領先現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的前總參謀長、前國防部長甘茨（Benny Gantz），6月9日終於宣布退出他10月7日後才臨危受命加入的戰時內閣。他指責內塔尼亞內為了狹隘的「政治考慮」，在「性命攸關的戰略決定」上不斷猶豫和拖延，阻礙以色列獲得「真正的勝利」。哈馬斯襲擊之後成立的大聯盟政府終於劃上句號。

沒有實質影響？

甘茨離開戰時內閣，並不會威脅到內塔尼亞胡的國會多數。目前，後者屬於的利庫德集團（Likud），再加上一系列極端正統猶太教派政黨以及多個極右政黨，在120席的國會控制了64席。

人們也擔心，甘茨離開戰時內閣之後，其投票成員地位會由極右官員補上。

甘茨當然也知道這一點。在宣布請辭的同時，他也呼籲其他清楚理解事態的國會議員「遵從自己的良知」，與他一道反對內塔尼亞胡執政。他的目標聽眾很明顯就是剩下來除內塔尼亞胡以外的另外一位戰時內閣投票成員、現任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）。

2024年3月25日，以色列國防部長加蘭特抵達美國國務院大樓，準備同國務卿布林肯會面。（Reuters）

無論是在先以暫時停火換回人質的問題上、日後加沙要由巴勒斯坦人自行管治的問題上，還是極端保守猶太教徒也必須服兵役的問題上，加蘭特與甘茨都立場一致。兩人近來也曾先後公開批評內塔尼亞胡因為政治考慮而沒有提出對於戰後加沙的設想，影響到今日的軍事行動。

除此之前，甘茨也呼籲內塔尼亞胡提前大選，以重新得到以色列民眾的信任。此前，甘茨已提出過9月大選的時程。

拯救人質的「巧合」

甘茨原本威脅會在6月8日退出戰時內閣，但非常「巧合」地，以軍當日竟然在加沙光天化日之下救回了4個以色列人質，把戰爭爆發以來以武力救回的人質人數增加至7名，搶佔了新聞焦點，也讓內塔尼亞胡及其極右盟友得到了一個繼續以戰爭手段解決哈馬斯的說詞。甘茨於是被迫取消了他當日的記者會。

6月8日被救獲的四位以色列人質。（Reuters）

當然，這次拯救人質行動當中，哈馬斯指責以軍殺死了超過200名巴勒斯坦人，無論當中哈馬斯武裝成員比例若何，也勢將惡化以色列的國際政治孤立。而且，以色列軍方也坦言不可能以軍事行動來救回所有人質，呼籲政治領導層「用盡一切可能辦法」來把人質帶回家－－也就是接受停火協議的意思。

不過，對於這次事件，以色列民眾的目光都集中到拯救人質行動的成功之上，對於巴勒斯坦人的死傷，以至整場加沙戰爭的戰略困難，大概也是一以貫之的漠視。

在成功救回人質的輿論氛圍之中，甘茨請辭帶來的政治震盪對內塔尼亞胡而言降了好幾級。

內塔尼亞胡有可能「政治復活」？

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）5月30日公布的民調，只有19％以色列受訪者認為打擊哈馬斯的戰爭做得過頭，而在以色列猶太人當中，此數只得4％。有39％受訪者認為戰爭回應「剛剛好」，34％認為不夠強硬。同時，依然有高達76％的以色列猶太受訪者認為以色列很可能或者必定會勝出這場戰爭；而認同以色列和獨立的巴勒斯坦國家能和平共處的猶太人比例已跌至19％（2013年時此數為46％）。

6月5日，內塔尼亞胡出席內閣會議。（Reuters）

由此可見，內塔尼亞胡此刻沒有長遠打算的強硬戰爭路向，背後有着深厚的以色列猶太民意基礎。雖然不滿內塔尼亞胡表現的以色列民意依然高達六、七成，近日一個以色列民調也顯示62％選民不會支持任何支持內塔尼亞胡繼續執政的政黨，但這種不滿更多只是針對他個人，而非其戰爭政策。

事實上，這種針對個人和針對政策的民意差距，近來正逐步收窄。本年以來，甘茨所屬國家團結黨（National Unity）的支持度不斷緩緩下跌，本年初之前能取得國會近三分之一議席的超高支持度已不再復見。同時，在內塔尼亞胡和甘茨兩人對決的總理民調上，內塔尼亞胡也重拾了一些優勢：在5月以來的10個主要民調中，內塔尼亞胡在其4個都領先甘茨。

內塔尼亞胡目前已獲邀在7月24日到華盛頓國會山向國會兩院發表演說，成為歷史上首位四次對美國國會發言的國家領袖，超越邱吉爾的3次紀錄。如果到時候內塔尼亞胡還能抵住拜登（Joe Biden）的壓力而不必接受加沙永久停火的話，他在以色列的民意支持將會繼續反彈上升。本年秋季以色列提前大選，並不是空中樓閣，而內塔尼亞胡再次勝選也不是。

圖為以色列總理內塔尼亞胡2015年3月3日在美國會山莊發表講話。（Reuters）

部份以色列分析人士認為，內塔尼亞胡看準了美國到9月必然被大選氛圍籠罩，到時候拜登將不敢作出針對以色列的具爭議性大動作，只要以色列堅持到9月而不接受停火，在特朗普（Donald Trump）勝選機會甚高的背景之下，以色列將能自由放任地繼續打下去。

甘茨這一次完全沒有實質影響的退出，可能構成他再一次的政治失敗。回顧2020年新冠疫情爆發之後，甘茨也曾為「大局着想」而同內塔尼亞胡組成聯合政府，協議是先由內塔尼亞胡擔任總理，一段時間後再將權力交給甘茨，但最後內塔尼亞胡卻背信棄義拉倒政府提前大選，而甘茨也因為這一宗「魔鬼交易」而失去大部份選民支持。

很不幸的是，歷史可能會再次重演。