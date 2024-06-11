歐洲議會選舉贏家　意大利女總理梅洛尼意氣風發迎G7峰會開幕

歐洲議會選舉塵埃落定，作為意大利史上首位極右女總理梅洛尼（Giorgia Meloni），其領導的意大利兄弟會（Brothers of Italy）在歐洲議會選舉中成為贏家。梅洛尼6月13日會以東道主身份在意大利主持七國集團（G7）峰會，屆時多國領袖和媒體的目光都將聚焦這位在國內外聲望日隆的女總理身上。



剛結束的歐洲議會選舉中，在意大利，由梅洛尼帶領的極右翼意大利兄弟會獲得近29%的選票。這場勝利意義重大，因為她是西歐主要國家中唯一一位能在這彭選舉中勝選並加強執政黨的領導地位。

對梅洛尼而言，這場勝選來得正是時候，她從6月13日開始主持為期三日的七國集團峰會。

6月10日，在得知歐洲議會選舉部份結果之後，梅洛尼在羅馬發表講話。（Reuters）

隨着右翼勢力在歐洲議會強勢崛起和歐洲政治向右走，梅洛尼也成為這場右傾運動的領導人物，因為她成功讓主流選民接受極右政黨。

當梅洛尼在2022年成為總理，由於她的極右翼和疑歐立場，整個歐洲主流政治圈都感到不安，但2年後他們視她為關鍵國際議題的務實合作夥伴。

梅洛尼的做法為其他尋求進入主流的極右翼領導人樹立榜樣。在重要國際議題上，梅洛尼成為支持烏克蘭等議題的關鍵人物，這使她與其他更親俄的極右翼人士區分開來。

在歐洲議會720席之中，意大利持有76席，對於歐盟走向具有一定影響力。而意大利兄弟黨獲勝，將讓梅洛尼對歐盟現任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）能否連任有不可忽視的影響力。專家表示，梅洛尼可能會選擇支持馮德萊恩，這樣可讓她在歐盟有更大的影響力。

七國集團與會者包括拜登（Joe Biden）總統、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、英國總理辛偉誠（Rishi Sunak）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和日本首相岸田文雄。馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也計劃出席。

2023年5月21日，在日本廣島G7峰會期間，日本首相岸田文雄和烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克龍和加拿大總理杜多等人就烏克蘭問題工作會議。（Reuters）

梅洛尼也邀請教宗方濟各（Pope Francis）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、印度總理莫迪（Narendra Modi）等領袖出席峰會。

意大利68歲的退休測量師皮爾洛（Giovanni Pirlo）表示，「我們的國家終於進入鎂光燈，過往我們的國家總是被邊緣化，但梅洛尼正在帶來正面的改變。」