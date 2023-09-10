梅洛尼向李強暗示：意大利擬不續簽「一帶一路」備忘錄

彭博社指意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與中國總理李強9月9日同在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會期間。她向他暗示說，意大利擬不續簽一帶一路諒解備忘錄。



路透社10日引述《晚郵報》（Corriere Della Sera）稱，梅洛尼就意大利「抽身」的意向與中方溝通，而李強作出最後嘗試，企圖遊說意大利重新考慮。

報道補充說，意方告訴中方稱，意大利的決定不是由美國決定的；其他意大利報章的類似報道也有這類似說法。

彭博社10日引述一不願具名的知情人士稱，梅洛尼在與李強進行場邊會晤時，稱意大利雖然計劃這麼做，但仍尋求與中國維持友好關係。

彭博社2023年4月已稱，意大利有意在5月舉行的七國集團（G7）峰會宣布這決定，但迄今只聞樓梯響。彭博社稱她已向盟友暗示，打算讓意大利抽身，但她數月來一直就如何向北京說出羅馬的決定，以及減少反彈風險而困擾。

梅洛尼稱未來幾個月會訪問中國，料她將與中國就此事溝通。

G20：中國國務院總理李強2023年9月9日下午在印度新德里出席二十國集團峰會期間，與意大利總理梅洛尼舉行場邊會面。（Palazzo_Chigi Twitter/X）

梅洛尼10日在印度新德里出席記者會時稱，意大利與中國建立強而有力的夥伴關係，比「一帶一路」倡議更重要。她補充稱，該國未就是否續簽做出最終決定。

她稱近年來有些沒加入「一帶一路」的歐洲國家與中國建立的關係，有時比意大利與中國建立的關係更有利。

她指暫且不談意大利會對「一帶一路」備忘錄做出什麼決定，問題是如何確保夥伴關係對雙方都有利。