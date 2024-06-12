英國王室｜英王查理斯肖像畫遭破壞　動物組織貼卡通頭像抗議

英王查理斯三世（King Charles III）加冕以來首張官方肖像畫5月揭幕，但於6月11日成為動物權利組織的抗議目標，被貼上動畫《超級無敵掌門狗》（Wallace & Gromit ）角色Wallace的頭像，以抗議其贊助的皇家防止虐待動物協會（RSPCA），未能確保該協會認證農場保護動物，要求查理斯重新考慮是否支持RSPCA。



組織Animal Rising發布的影片顯示，其兩名成員走入倫敦Philip Mould Gallery，然後向查理斯的肖像畫貼上Wallace的圖案，以及一個大的對話氣泡，批評獲RSPCA認證的農場，存在殘酷行為。 而RSPCA上月起獲得查理斯的贊助。

該組織9日發表報告稱，曾調查45個農場，發現嚴重的虐待動物行為。不過，這些農場的動物福利標準，均獲RSPCA認證，承諾動物將獲得更多生存空間、不會被關在籠子裡。這些農場生產的肉類、魚類和乳製品，均有 RSCPA 標誌。

參與破壞的Daniel Juniper發聲明稱，查理斯是《超級無敵掌門狗》的忠實粉絲，盼藉此引起其注意，又指貼紙可以輕鬆移除，不會對畫作造成損害。

畫廊老闆Philip Mould表示，畫作「沒有任何受損」，指畫作獲一層有機玻璃（Perspex）保護，且貼紙停留時間「不到10秒」。

RSPCA 發言人稱，對查理斯肖像遭到破壞感到震驚，歡迎各界對該組織工作進行審視，但不能容許任何形式的非法行為，又稱將對農場展開調查。白金漢宮則表示不予評論。

查理斯的肖像畫畫作出自藝術家Jonathan Yeo之手，以鮮豔的紅色為背景，網民對此評價兩極，有部份人稱感到不安， 形容「這畫作讓他看起來像在地獄中」、「看似他滿身是血」等。

英國藝術品近期接連成為攻擊目標，上月有環保組織抗議者試圖粉碎大英圖書館收藏《大憲章》（Magna Carta）原件的玻璃櫃；去年 10 月，位於倫敦的（The National Gallery）遭環保團體成員施襲，向梵高（Vincent Van Gogh）名畫《向日葵》（Sunflowers）潑罐頭番茄湯。