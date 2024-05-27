鬼故｜英王查理斯肖像畫藏魔鬼印記？ 細思極恐令人頭皮發麻
除了靈異故事之外，外國亦有不少陰謀論學說，魔鬼傳說及恐怖奇談。例如美國加州聖荷西就有一間相傳「住」一千個亡魂的猛鬼大宅「The Winchester Mystery House」（溫徹斯特神秘大屋），200多年美國發生過「貝爾女巫冤鬼索命事件（Bell Witch）」事件，而近代則有由網絡催生出的「瘦長人」恐怖都市傳說，而歐洲地區則多流傳着關於魔鬼、惡魔、邪靈附體的傳說。
在講及這次主題之前，首先要表明，故事自一些網上的靈異發燒友或是陰謀論發燒友，此篇只是歸納了眾多資料而已。
鬼故｜美國「瘦長人」傳說極恐怖 有12歲女童睇上腦狂捅同學19刀
鬼故｜美國史上唯一官方承認惡靈殺人事件 連總統都唔敢去第二次
5月14日外傳報道，英王查理斯三世在白金漢宮為首幅加冕後的官方肖像畫揭幕。這一張肖像畫畫上了傳奇人物查理斯國王，身穿衛隊制服的英姿。這幅肖像畫為約8x6英尺，並以鮮紅色作主色調，無論是遠觀或者近睇都十分有搶眼及震撼。
據知，這幅英王查理斯三世官方肖像畫由Jonathan Yeo創作，Jonathan Yeo亦曾為包括前美國總統喬治布殊、前英國首相Tony Blair爵士、查爾斯三世的妻子現任英國王后Queen Camilla、已故愛丁堡公爵菲利普親王，還有知名女演員Nicole Kidman和Helena Bonham Carter、女性維權人士Malala Yousafzai、蘋果前首席設計長Jony Ive、著名藝術家Damien Hirst等等 畫過畫，是為近代其中一位著名藝術家。
揭幕時，王后卡米拉曾對Jonathan Yeo說：「Yes, you've got him.」（是的，你捕捉到他的神髓）Jonathan Yeo也回憶到，當英王查理斯三世在畫作尚在半成品的時候看過，當時他曾對用色抱有懷疑，說：「half-done state… He was initially mildly surprised by the strong colour but otherwise he seemed to be smiling approvingly.」還好，最後「主角」對成品報以一個讚許式的微笑。
揭幕後，畫作引起了一些魔鬼學說或陰謀論發燒友的注意。這幅英王肖像畫以鮮紅色做主色調，除令人聯想到英國旗的紅色外，更會令人聯想到象徵惡魔、撒旦、地獄的血紅色，更令人背脊發涼的是，有網民將畫作複製，反轉並排之後，發現了令人感到細思極恐的圖案。
在正中央，隱約出現了一個帶角的山羊頭，不少外國網民認為這個就是惡魔。對此，有網民更將英王查理斯三世與惡魔串聯在一起，出現非常多的陰謀論。