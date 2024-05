鬼故｜英王查理斯肖像畫藏魔鬼印記？　細思極恐令人頭皮發麻

除了靈異故事之外,外國亦有不少陰謀論學說,魔鬼傳說及恐怖奇談。例如美國加州聖荷西就有一間相傳「住」一千個亡魂的猛鬼大宅「The Winchester Mystery House」(溫徹斯特神秘大屋),200多年美國發生過「貝爾女巫冤鬼索命事件(Bell Witch)」事件,而近代則有由網絡催生出的「瘦長人」恐怖都市傳說,而歐洲地區則多流傳着關於魔鬼、惡魔、邪靈附體的傳說。



在講及這次主題之前,首先要表明,故事自一些網上的靈異發燒友或是陰謀論發燒友,此篇只是歸納了眾多資料而已。

鬼故|美國「瘦長人」傳說極恐怖 有12歲女童睇上腦狂捅同學19刀

鬼故|美國史上唯一官方承認惡靈殺人事件 連總統都唔敢去第二次

5月14日外傳報道,英王查理斯三世在白金漢宮為首幅加冕後的官方肖像畫揭幕。這一張肖像畫畫上了傳奇人物查理斯國王,身穿衛隊制服的英姿。這幅肖像畫為約8x6英尺,並以鮮紅色作主色調,無論是遠觀或者近睇都十分有搶眼及震撼。

2024年5月14日,英王查理斯三世(King Charles III)為其加冕以來首幅肖像畫揭幕,旁為與畫家Jonathan Yeo。 (Reuters)

據知,這幅英王查理斯三世官方肖像畫由Jonathan Yeo創作,Jonathan Yeo亦曾為包括前美國總統喬治布殊、前英國首相Tony Blair爵士、查爾斯三世的妻子現任英國王后Queen Camilla、已故愛丁堡公爵菲利普親王,還有知名女演員Nicole Kidman和Helena Bonham Carter、女性維權人士Malala Yousafzai、蘋果前首席設計長Jony Ive、著名藝術家Damien Hirst等等 畫過畫,是為近代其中一位著名藝術家。

2024年5月14日,英王查理斯三世(King Charles III)與藝術家Jonathan Yeo握手。(Reuters)

2024年5月14日,英王查理斯三世(King Charles III)為其肖像畫揭幕,王后卡米拉(Camilla)與畫家Jonathan Yeo聊天。(Reuters)

揭幕時,王后卡米拉曾對Jonathan Yeo說:「Yes, you've got him.」(是的,你捕捉到他的神髓)Jonathan Yeo也回憶到,當英王查理斯三世在畫作尚在半成品的時候看過,當時他曾對用色抱有懷疑,說:「half-done state… He was initially mildly surprised by the strong colour but otherwise he seemed to be smiling approvingly.」還好,最後「主角」對成品報以一個讚許式的微笑。

英王查理斯三世官方肖像畫。

英王查理斯三世官方肖像畫由Jonathan Yeo創作。(Jonathan Yeo workshop)

揭幕後,畫作引起了一些魔鬼學說或陰謀論發燒友的注意。這幅英王肖像畫以鮮紅色做主色調,除令人聯想到英國旗的紅色外,更會令人聯想到象徵惡魔、撒旦、地獄的血紅色,更令人背脊發涼的是,有網民將畫作複製,反轉並排之後,發現了令人感到細思極恐的圖案。

英王查理斯肖像畫藏魔鬼印記?(網上圖片)

在正中央,隱約出現了一個帶角的山羊頭,不少外國網民認為這個就是惡魔。對此,有網民更將英王查理斯三世與惡魔串聯在一起,出現非常多的陰謀論。