鬼故｜英王查理斯肖像畫藏魔鬼印記？　細思極恐令人頭皮發麻

除了靈異故事之外，外國亦有不少陰謀論學說，魔鬼傳說及恐怖奇談。例如美國加州聖荷西就有一間相傳「住」一千個亡魂的猛鬼大宅「The Winchester Mystery House」（溫徹斯特神秘大屋），200多年美國發生過「貝爾女巫冤鬼索命事件（Bell Witch）」事件，而近代則有由網絡催生出的「瘦長人」恐怖都市傳說，而歐洲地區則多流傳着關於魔鬼、惡魔、邪靈附體的傳說。



在講及這次主題之前，首先要表明，故事自一些網上的靈異發燒友或是陰謀論發燒友，此篇只是歸納了眾多資料而已。

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5月14日外傳報道，英王查理斯三世在白金漢宮為首幅加冕後的官方肖像畫揭幕。這一張肖像畫畫上了傳奇人物查理斯國王，身穿衛隊制服的英姿。這幅肖像畫為約8x6英尺，並以鮮紅色作主色調，無論是遠觀或者近睇都十分有搶眼及震撼。

2024年5月14日，英王查理斯三世（King Charles III）為其加冕以來首幅肖像畫揭幕，旁為與畫家Jonathan Yeo。 （Reuters）

據知，這幅英王查理斯三世官方肖像畫由Jonathan Yeo創作，Jonathan Yeo亦曾為包括前美國總統喬治布殊、前英國首相Tony Blair爵士、查爾斯三世的妻子現任英國王后Queen Camilla、已故愛丁堡公爵菲利普親王，還有知名女演員Nicole Kidman和Helena Bonham Carter、女性維權人士Malala Yousafzai、蘋果前首席設計長Jony Ive、著名藝術家Damien Hirst等等 畫過畫，是為近代其中一位著名藝術家。

2024年5月14日，英王查理斯三世（King Charles III）與藝術家Jonathan Yeo握手。（Reuters）

2024年5月14日，英王查理斯三世（King Charles III）為其肖像畫揭幕，王后卡米拉（Camilla）與畫家Jonathan Yeo聊天。（Reuters）

揭幕時，王后卡米拉曾對Jonathan Yeo說：「Yes, you've got him.」（是的，你捕捉到他的神髓）Jonathan Yeo也回憶到，當英王查理斯三世在畫作尚在半成品的時候看過，當時他曾對用色抱有懷疑，說：「half-done state… He was initially mildly surprised by the strong colour but otherwise he seemed to be smiling approvingly.」還好，最後「主角」對成品報以一個讚許式的微笑。

英王查理斯三世官方肖像畫。

英王查理斯三世官方肖像畫由Jonathan Yeo創作。（Jonathan Yeo workshop）

揭幕後，畫作引起了一些魔鬼學說或陰謀論發燒友的注意。這幅英王肖像畫以鮮紅色做主色調，除令人聯想到英國旗的紅色外，更會令人聯想到象徵惡魔、撒旦、地獄的血紅色，更令人背脊發涼的是，有網民將畫作複製，反轉並排之後，發現了令人感到細思極恐的圖案。

英王查理斯肖像畫藏魔鬼印記？（網上圖片）

在正中央，隱約出現了一個帶角的山羊頭，不少外國網民認為這個就是惡魔。對此，有網民更將英王查理斯三世與惡魔串聯在一起，出現非常多的陰謀論。