英王查理斯三世反傳統肖像畫　藝術家Jonathan Yeo筆下名人無數

【查理斯三世/ 英國王室】最近英國國王查理斯三世的首幅官方加冕肖像畫面世，由於畫作運用了大量鮮血色作為背景與國王的制服，震撼的畫面並非人人受落，英國的民眾以及網路上的人們反應兩極，有意見指畫作帶有血腥不安感，亦有相反意見認為現代感十足，一反傳統王室肖像畫的風格。不過撇開紅色不談，肖像畫本身的確畫得維肖維妙，捕捉到國王的神情和氣質，原來操刀的藝術家是著名的英國畫家Jonathan Yeo，向來以敏銳的觸覺以及觀察力而深受藝術界愛戴，在他筆下畫過的名人無數。



《HM King Charles III》（圖片來源：www.jonathanyeo.com）

是次的肖像畫是為慶祝查理斯三世於去年5月6日加冕所繪畫的，其實早在加冕不久後已完成，不過在日前才正式公開亮相。有別於一般王室肖像畫，畫作旨在表達出查理斯三世是一位富有現代感的君主，亦想突顯出富有人性關懷的特質。早前查理斯三世公開胰臟癌病情，已被外界肯定為一個橫時代的親民做法，以往王室成員患病是會封閉消息的。畫像中查理斯三世身穿王室禮服，表情莊重而不失親和，在保持寫實同時亦要彰顯出君主的威嚴和神聖，是為一大挑戰。另外值得留意的是肩上的一隻帝王斑蝶，代表了查理斯三世由王儲身份蛻變和重生成為一國之君，另外帝王斑蝶屬於瀕危物種，可能亦代表他相當關注環保議題。

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Jonathan Yeo被譽為當代肖像畫大師，畫風帶有現代主義的氣質卻不失傳統，他畫過的名人無數，曾多次受命操刀英國王室成員以及各國政要的肖像，包括前美國總統喬治布殊、前英國首相Tony Blair爵士、查爾斯三世的妻子現任英國王后Queen Camilla、已故愛丁堡公爵菲利普親王，還有知名女演員Nicole Kidman和Helena Bonham Carter、女性維權人士Malala Yousafzai、蘋果前首席設計長Jony Ive、著名藝術家Damien Hirst等等。創作肖像畫是一個長久的過程，不過Jonathan Yeo認為這是其中一個有趣之處，在不同的時間捕捉不同的瞬間，將不同的時空和元素糅合在一起重疊起來，而且在過程中與繪畫對象的認識加深，目擊到對方的不同狀態、神情，可以更好地畫出其個性特質，這是用相機來捕捉剎那瞬間的影像的不同之處。

Jonathan Yeo的自畫像《Self Portrait II》（圖片來源：www.jonathanyeo.com）

令人震驚的是，這位大師原來並沒有受過正式的藝術訓練，單憑自學成才在作畫30年間不斷進步。在就學時期他被診斷出專注力不足，反而在書本上塗鴉更容易集中。直到80年代中學畢業，他本想去修讀藝術學校但當時的選擇不多，於是決定畫畫為生，短短一年間面臨徹底失敗，於是又去大學修讀電影和英國文學。好景不常，在大學第二年的時候他開始出現淋巴瘤的症狀，幸好課程相當輕鬆，多出來的時間讓他以繪畫作為一種方式來轉移對漫長疾病的注意，他認為繪畫具有類似於冥想的療癒性效果。同時間，他又花了很多時間參觀畫廊，從很多二十世紀藝術家的作品中學習，以致他早期的風格是這些前輩作品的融合。

圖片來源：www.instagram.com/jonathanyeo

正式當一名畫家是相當艱難的，大部分人都會被迫放棄並找其他工作，不過Jonathan Yeo卻堅持下去，終於得到一個步入成功的機會，從他家人的朋友中得到了一份有趣的委託，為聖公會大主教、著名的反對種族隔離運動領導人Trevor Huddleston畫肖像畫，雖然他覺得是家人出於擔心或同情才給予他這個機會，他卻好好把握了，運用富有表現力的立體派風格創作，成果震驚了所有人，自此之後終於正式開展了他的肖像畫大師之路。