美國政府6月11日宣布，解除烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）使用美制武器的禁令，稱這一由俄羅斯在2022年認定為「恐怖組織」的武裝力量沒有嚴重侵害人權的記錄。



《華盛頓郵報》11日引述亞速營副指揮官帕拉馬爾（Sviatoslav Palamar）指，目前尚未收到任何美國武器，但希望盡快收到。

美國1997年通過《萊希法》（Leahy Law），規定政府不得向嚴重侵害人權的外國部隊提供軍事援助。如今華府是以該組織不涉相關惡行為由解禁。

俄羅斯聯邦委員會（上院）副議長科薩切夫（Konstantin Kosachev）認表示，美國取消不得向烏克蘭亞速營供武器的禁令，實際上是把自己等同於烏軍納粹分子和武裝分子。

科薩切夫在Telegram發文稱，支持基輔的美國人在烏克蘭武裝衝突的第三年看到烏克蘭要敗，就向那些‘亞速營’武裝分子分發武器，而這些人在2017年就被美國自己認定為納粹分子。美國因此把自己等同於納粹分子、烏軍武裝分子和失去合法性的基輔政權。”

這位參議員稱美國的這一決定是「鼓吹納粹主義行為的全球清單上的又一筆恥辱記錄」。

2015年2月22日，多名亞速營成員在烏克蘭街頭籌款。有專家認為，俄羅斯入侵烏克蘭之後，為亞速營向歐洲國家的極右份子提供訓練機會。（Getty）

2022年3月9日，馬里烏波爾一學校已被改造為兵營，一名烏克蘭亞速營士兵在返回前線前於此休息。牆壁旗幟有着鮮明的納粹卐字符號印記。（Getty）

「亞速營」成立於2014年5月。這個極右國族主義及白人至上主義的民兵軍團在2014年起成為烏東地區的抗俄主力，並成為烏方正規軍隊。

儘管亞速營否認信奉納粹，但不少成員卻是不折不扣的納粹分子。

西方對「亞速營」態度曖昧不明。美國及加拿大2015年都宣布基於亞速營的新納粹連繫不會向其「提供武器、訓練或其他援助」。但美國翌年在國防部壓力下便已解除禁令。在2019及2021年都分別有眾議員去信要求國務院把亞速營列入「外國恐怖組織」（foreign terrorist organization，FTO），但華府從未落實回應，對於這個極右納粹團夥，態度搖擺。

普京對此看法是，烏克蘭正是再次受到納粹主義威脅，攻擊及打壓頓巴斯地區內的俄裔人口。