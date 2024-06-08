俄烏互斥對方政權無合法性　耿爽重申「六點共識」冀和平解決衝突

中國常駐聯合國副代表耿爽在安理會審議烏克蘭問題時表示，中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」符合大多數國家的共同期望，是當前國際社會圍繞烏克蘭危機能夠形成的最大公約數。中方歡迎更多國家支持並加入共識，讓實現和平的前景更加光明。



耿爽稱，中方呼籲衝突方保持理性克制，嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用基礎設施，同時呼籲雙方盡快恢復對話接觸，實現停火止戰。

中方不是烏克蘭危機的製造者和參與者，自衝突爆發以來，中方始終堅持勸和促談，為政治解決烏克蘭危機作出積極努力。

耿爽表示，烏克蘭第一副外長訪華期間，雙方就烏克蘭問題進行深入溝通，中方也向烏方詳盡介紹「六點共識」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在記者會上表示，其合法性得到烏克蘭人民的認可，同時批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）政權無合法性。圖為澤連斯基2024年6月2日在新加坡出席香格里拉對話會。（Reuters）

俄烏衝突未見緩和迹象 普京澤連斯基互斥對方失合法性

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）6月7日在巴黎舉行的記者會上表示，他的合法性得到烏克蘭人民的認可，同時批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的合法性。

澤連斯基稱，他得到廣大自由烏克蘭人民的承認，相反普京的合法性就只有「普京同志」自己1人認可。

烏克蘭總統選舉原定於2024年春天舉行，然而自戰爭爆發後，烏克蘭實施的戒嚴令禁止任何戰時選舉。普京在澤連斯基5年總統任期結束後多次聲稱其並無合法性。